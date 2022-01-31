北京1月30日新增3例本土确诊病例

中新网1月31日电 据北京市卫健委微信公众号消息，1月30日0时至24时，北京市新增3例本土确诊病例(昨日均已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增19例境外输入无症状感染者。治愈出院4例。

确诊病例1：现住丰台区新村街道怡海花园小区，工作地点同现住址。1月22日作为风险管控人员进行核酸检测，结果为阴性。1月29日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住丰台区西罗园街道角门东里小区，工作地点为西南郊冷库。1月20日作为风险管控人员进行居家隔离。1月25日转至集中隔离点，期间两次核酸结果均为阴性。1月29日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月30日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：现住朝阳区安贞街道安贞里三区。因同小区有确诊病例，1月23日作为风险管控人员进行核酸检测，结果为阴性。1月24日进行居家隔离，期间核酸检测结果为阴性。1月29日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月30日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。