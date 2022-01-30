北京站“智能机器人”定时雾化消毒

本报讯（记者 王薇）昨天是腊月二十七，北京铁路春运迎来出行高峰。北京西站预计发送旅客11.2万人次，增开列车9列；北京站和北京朝阳站预计共发送旅客7.8万人次，增开列车9列；北京南站预计发送旅客5.3万人次，增开列车1列。

昨天，北京青年报记者在北京站看到，返乡的旅客比前一天有所增加，旅客进站平稳有序。今年春运的疫情防控，工作人员除了在购票口、进出站口、检票口等客流密集处所采取客流引导、人员分散、严格保持“一米线”距离等措施，北京站还添置了不少新的设备。

查验北京健康宝是进站的第一关，除了可以使用智能手机外，如果旅客的手机没电、联网不顺利或者没有智能手机，不用再进行手动登记，新增加的5台可自助验票及查验健康宝功能的进站闸机，只要把身份证往机器上一贴，就能看到北京健康宝的状态，提高了旅客的进站效率。

走进站内，不少旅客发现好几台机器人，它们头上的4个触角可以喷出白色的雾。据介绍，为了有效减少作业人员与旅客接触，保证旅客出行安全，车站配置了这种“智能雾化消毒机器人”，工作人员可以为机器人设定喷洒时间和路线。人们看到的雾，其实是消毒药剂经机器人产生的微米级干雾状态杀菌因子，可以快速消杀空气中的病毒、病菌。售（取）票机、信息查询机、检票终端机、进出站闸机、电梯按键等都是旅客接触最多的地方，除了进行定时消毒外，这些机器上经常会被旅客接触的部位，也都贴上了一种银离子抗菌抗病毒的保护膜，保护膜的抑菌率可以达到99%，可高效持续杀菌。“精准防控，严格落实”让旅客回家更加安心。