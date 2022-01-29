春节期间 发热怎么办？国家卫健委：发热门诊24小时开诊

人民网北京1月29日电 （记者张文婷）春节临近，由于防控原因，群众核酸检测需求将进一步增加，对此，在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委医政医管局副局长邢若齐表示，将对核酸检测机构和采样点进一步实行网格化设置管理。进一步优化布局，方便群众就近采样，建议考虑开发一些可视化的地图，能够方便群众查询。

春节期间 加强核酸检测采样预约

邢若齐还提到，经过两年多的努力建设，我国新冠病毒核酸检测能力有了大幅度的提升，截至2022年1月24号，全国共有12000余家医疗卫生机构可以开展新冠病毒核酸检测服务，总检测能力现在达到4200万份/天。目前，在以往10合1的混采基础上，20合1混采技术也在稳步推进，在大规模人群筛查中可以进一步提高效率。

邢若齐强调，春节期间，还将加强采样预约管理。严格落实一米间隔要求，落实采样点的感染防控各项措施，严防人群拥挤、聚集、扎堆现象的发生。同时，要求检测机构和采样点要进一步合理安排班次，落实关心关爱医务人员的有关要求，让医务人员能够更安心专心的开展工作。

春节期间 发热门诊24小时开诊

春节期间，如果发热怎么办？对此，邢若齐表示，要求发热门诊24小时开诊，切实落实预检分诊和首诊负责制，对所有就诊人员要查验健康码、测量体温、询问流行病学史和症状，并且对所有的就诊患者要进行新冠病毒核酸检测。

此外，二级以上综合医院和儿童专科医院都要开设发热门诊，有条件的社区服务中心、乡镇卫生院也要设置发热门诊，以确保每个区县都有发热门诊。同时要求设置发热门诊的医疗机构要将名称、位置、联系方式向社会公开。

邢若齐在发布会上提醒大家，如果出现了发热、咳嗽等相关症状，要做好个人防护，到发热门诊就诊，佩戴好医用防护口罩，做好手卫生，保持安全距离，避免交叉感染。同时我们也会要求发热门诊的工作人员加密核酸筛查频次，做好健康监测，及时发现和排查隐患与风险。在这期间，包括发热门诊工作人员在内的很多医务人员也将放弃与亲人团聚，继续坚守在疫情防控医疗救治的一线，我们也会更多关心关爱医护人员。