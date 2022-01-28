安心暖心，才能更好就地过年

着力在科学精准上下功夫，因地制宜、分类指导、分区施策，就一定能在做好疫情防控工作的基础上，保障人民群众过一个健康温馨的春节

2022年春节即将到来。每逢佳节忆团圆，寄托着中华儿女的朴素情感。但当前新冠肺炎疫情形势，却是不得不考虑的变量。

尽管我国疫情防控形势总体平稳，但全球疫情大流行仍在高位运行，我国面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战。外防输入的风险持续加大，又逢春节这一时间节点，人员流动和聚集大幅增加，无论出于稳定全国疫情防控大局的要求，还是守护一个健康祥和新春佳节的需要，无论是返乡过年，还是就地过年，疫情防控都须臾不可放松。

近期，北京、上海等多地已明确部署春节疫情防控措施，提倡就地过年，非必要不返乡。这一倡导，是出于综合研判而提出的。特别是在春节期间，人员流动大、聚集性活动多，稍有疏忽，便会加大疫情传播风险和防控压力。倡导就地过年，减少人员跨区域流动，是行之有效的疫情防控举措；不仅能够降低个人感染的风险，也能减少疫情大范围扩散的可能，保护更多人的安全。就地过年，是为了他日无忧无虑的团圆。

春节不返乡，年味不能淡。人们响应号召就地过年，各地也应积极采取举措，保障留在当地过年的人们过一个温暖喜庆年。安徽合肥向符合条件的非安徽省户籍员工发放1000元“红包”；浙江杭州为留杭的非浙江省户籍务工人员发放电子消费券；江苏无锡滨湖区多个景区每日限量预约免费入园……留人更要留心，从衣食住行到休闲娱乐，各地推出一项项务实举措，覆盖生活方方面面，让就地过年的人们也能感受到家的温暖。同时，对于在家乡的亲人，尤其是老人、小孩、妇女等，各地也要制定细致方案，开展帮扶走访等多种形式的活动，让在家乡留守的亲人暖心，让在外过年的人安心。

也应看到，提倡就地过年，绝不是搞“一刀切”。此前，国务院联防联控机制召开发布会强调，关于春节期间是否就地过年的问题要基于风险研判，全国不能“一刀切”，各地要进行综合分析评估，因地制宜地出台相关政策。国家发展改革委等14部门联合发布《关于全力做好2022年春运工作的意见》，要求“科学精准做好分区分类出行管理，在落实疫情防控措施的同时保障人员安全有序流动”。相较于此前两个春节，今年我国各地各部门积累了更多节假日疫情处置经验，防控能力和保障能力都随之增强。坚持“动态清零”总方针，着力在科学精准上下功夫，因地制宜、分类指导、分区施策，就一定能在做好疫情防控工作的基础上，保障人民群众过一个健康温馨的春节。

巩固好来之不易的疫情防控成果，需要每个人的共同努力。做好个人防护，及时接种疫苗，遵守各地防疫政策，无论是返乡过年还是就地过年，从严从紧落实防疫措施，才能保障好自己和家人健康，守护一个健康祥和的春节。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 05 版）