冰雪运动助力体育强国、健康中国

我们办好冬奥盛会，不仅要为世界各国运动员提供竞技舞台，更要充分发挥奥运盛会的示范效应，让冰雪运动走进千家万户

从竞技体育到群众体育，从体育强国到健康中国，人民的健康、人民的体质、人民的幸福一脉相承，映照着我们一以贯之的目标

“带动三亿人参与冰雪运动”已经从愿景成为现实——北京冬奥会开幕在即，中国为奥林匹克运动献上一份珍贵礼物。全国各地居民均有不同程度参与冰雪运动，其中12个省区市冰雪运动参与率达到30%以上；通过科技助力、开展非雪季运动项目等方式，冰雪运动向四季延伸，多地形成了全年常态化的冰雪活动组织模式……冰雪运动正逐步打破地域和季节限制，成为生活新风尚。

建设体育强国、健康中国，最根本的是增强人民体质、保障人民健康。习近平总书记在北京考察2022年冬奥会、冬残奥会筹办备赛工作时强调：“要充分利用举办北京冬奥会、冬残奥会形成的热潮，坚持竞技体育和群众体育一体推进，推动我国冰雪运动持续发展。”我们办好冬奥盛会，不仅要为世界各国运动员提供竞技舞台，更要充分发挥奥运盛会的示范效应，让冰雪运动走进千家万户。

早在2014年初，在俄罗斯索契，习近平总书记就向国际奥委会主席巴赫讲述了这一考虑：“我们申办冬奥会的最大目的，就是在三亿人中推广普及冰雪运动，推动中国冰雪运动跨越式发展。”以北京冬奥会、冬残奥会为契机，让更多人参与到冰雪运动中来，这是奥林匹克运动的题中应有之义；以北京冬奥会、冬残奥会为引领，推动体育强国与健康中国建设，这是时代赋予中国的发展机遇。

冬奥会申办成功时，109个冬奥小项中约1/3在我国尚是空白。6年多来，在“扩面、固点、精兵、冲刺”的备战方略下，109个小项“全项目开展、全项目建队、全项目训练”的目标已经实现。现在，中国选手已经在北京冬奥会7个大项、15个分项、95个小项上实时入围。17岁少年苏翊鸣成功完成内转转体1980度抓板，成为世界上第一个完成这一超高难度动作的选手；短道速滑选手武大靖曾打破世界纪录和奥运会纪录，将再次出征奥运赛场；谢霆从崇礼当地一名保安成长为国家级裁判……从个人到团队，拼搏奋斗奏响了筑梦冬奥的时代强音，推动我国冰雪运动的竞技水平大幅提升、项目版图迅速扩大。

冰雪运动不仅属于专业运动员，而且已经“飞入寻常百姓家”。在冬奥筹办6年多的时间里，通过大力推进“南展西扩东进”战略，我国形成了东南西北遥相呼应、冬夏两季各具特色、冰上雪上全面开花的新格局。冰雪运动实现了从小众向大众、从区域向全国、从冬季向全年的转变。大众冰雪运动参与人数大幅增加，冰雪运动在广大青少年中快速推广，残疾人冰雪运动广泛开展，冰雪运动竞技水平跨越式提升，各类冰雪运动赛事蓬勃开展，冰雪运动场地设施加快供给，冰雪运动人才队伍日益壮大。这不仅有益于增强人民体质，也为世界冰雪运动的创新性发展提供了中国智慧、中国方案。

冰雪运动作为现代体育运动的重要组成部分，其跨越式发展在由体育大国向体育强国迈进的进程中不可或缺。2019年，国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》，将推进冰雪运动发展作为“落实全民健身国家战略，助力健康中国建设”的重要内容。借着这一届冬奥的“东风”，冰雪运动奏响了一曲“四季歌”；冰雪产业体系初具规模，由“冷资源”成为“热经济”。从竞技体育到群众体育，从体育强国到健康中国，人民的健康、人民的体质、人民的幸福一脉相承，映照着我们一以贯之的目标。

如今，冰雪运动的种子正在华夏大地上生根发芽，为更多人带来健康与欢乐，为美好生活增添时代光彩。国际奥委会主席巴赫感言：“随着三亿人参与冰雪运动，世界冰雪运动的历史将以北京冬奥会作为分界线。北京冬奥会将成为世界冰雪运动发展的里程碑。”一届世界瞩目的北京冬奥盛会，不仅让中国冰雪运动从中受益，还将改变世界冰雪运动风貌，开拓奥林匹克运动新境界。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 05 版）