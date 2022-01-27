平安幸福年 同心共守护

春节是中国人民最重视的传统节日。过一个平安、温暖、祥和的团圆年，是大家共同的期盼。

春节前夕，本报记者走进公安、消防、法律援助中心等单位的基层一线，记录工作人员忙碌的身影和细致的工作，见证他们的坚守和付出。也正是广大平安守护者的默默奉献，我们的春节才能过得平安幸福。

让我们向平安守护者致敬！

——编 者

广东省东莞市交警春运执勤点

严防交通违法 温暖返乡旅途

本报记者 亓玉昆

“司机师傅，请出示您的证件，登记一下。”1月18日，广东东莞广深高速白马春运执勤点，东莞市公安局交警支队南城大队民警吕文广正在执勤，“为确保车辆安全上路，民警会对途经的大客车登记检查”。

道路两旁，红色的交通安全宣传横幅十分醒目。每逢春运，都有大批务工人员从东莞返乡。“这是从东莞南城汽车客运总站发车的必经地。”吕文广说，春运大幕已经开启，车流量明显增多。

这时，一辆大客车没有停下，径直“溜走”了。交警立即联系车辆所属公司。

“我第一次驾车走这条线，没有留意到检查指示牌。收到通知后，我赶紧返回。”驾驶员连忙向交警说明情况。这辆大客车从深圳宝安开往四川蓬安，顺利通过检查后，载着返乡乘客继续前行。

“从最近的检查情况来看，大客车超员超载情况逐步减少，司机交通安全意识不断提升。”吕文广说。今年春运，广东交警继续坚持路面严查，对过往大客车做到应查尽检，确保安全。

7到9座小客车也是重点检查对象。在厚街收费站，一辆车身贴有某劳务公司标识、车顶放满行李箱的9座面包车驶入执勤点，东莞市公安局交警支队厚街大队副大队长柳东宇察觉车辆装载似有异常，迅速拦截车辆。

车上7人都是来自广西同一个村的村民，大家一起结伴返乡。车辆离开前，民警帮助扎紧行李架，提醒乘客系好安全带。

“有很多老乡一起出来打工，喜欢拼车回家，有时会出现超载情况。”柳东宇介绍，今年当地交警部门会同交通运输部门全面禁止资质不符、违法多发的客运车辆驾驶人参加春运。10天来，厚街收费站执勤点交警已查处22辆小客车超载并非法营运。

正说着，一辆大巴车缓缓靠边停车。

“这是安全提示信息，请大家认真阅读，系好安全带，一路平安。”柳东宇拿起交通安全宣传单，快步上车分发、宣讲。

春运安保是广东公安交管部门的“开年第一考”。广东公安机关提前10天启动春运安保工作，逢车必查、逢疑必查、逐车登记，严防“带病”车进入高速公路。在执勤点，交警还为旅客提供热水姜茶、应急医疗等温馨服务。一个个执勤点、一项项为民举措，织密织紧春运的层层安全防线。

四川省攀枝花市仁和区消防救援大队

排查消防隐患 确保节日安全

本报记者 倪 弋

1月20日，早上6时许，四川省攀枝花市仁和区消防救援大队副大队长简华涛早早起床，和几名消防员将一些“神秘物资”搬上车就出发了。

此行的目的地是仁和区普达阳光国际康养度假区。这条路、这个地方，对于简华涛和队员们来说，一个月内跑了不下10次。“今天，争取把最后几家说通，不拖到春节后……”简华涛抓紧时间给队员们作思想动员和任务分工。

简华涛的目的地是几家康养场所，也是他一直放心不下的“石头”。原来，攀枝花康养产业发展迅速，每年冬季前来康养的超20万人次，新兴产业带动了新型康养场所“井喷式”增长，而这些场所对消防部门而言，则是火灾防控的新挑战。

“很多康养场所地处城郊，属农家小院、自建房改建，对于这类场所的消防监管仍需加强。”简华涛说，来攀枝花过冬康养的以中老年人群体为主，如果疏于监管，一旦失火，极易造成人员伤亡和财产损失。

上午8时许，简华涛和队员们来到当天的第一站：一户2层的农家小院。户主阿合刚见着他们时，并没有给好脸色，对在院里安装消防设施有抵触情绪。

简华涛笑着对阿合说：“我们今天来给您一家拜年，除了油、米、肉这些年货外，还有火灾简易报警器、灭火器等，不让您花钱装消防设施，我们帮您把报警器安上就行。”队员们赶紧把物资搬进家开始安装，并给阿合讲解相关设施的使用。

被消防员的言行所感动，阿合的态度也有了转变，与队员们拉起家常：“你们真是热心肠，就在我这儿吃午饭吧！”

“大爷，午饭我们就不吃了，还有好几家等着我们去装消防设备呢，您有什么困难请随时联系我们，一定竭诚为您解决好，咱们都踏实过个平安年！”队员们婉拒了阿合的好意，匆匆赶赴下一家。

有了第一站的“开门红”，车上的氛围轻松了很多。“做基层消防工作，有时会遇到群众不理解的情形，但只要以真心跟群众接触，一定会换来群众的真情和理解。”简华涛说。近两个月来，攀枝花消防部门对全市康养场所进行摸排和消防安全提醒，为部分火灾风险较大场所免费配置火灾简易报警器、灭火器等2000余具，全力守护康养场所安全。

北京市公安局朝阳分局麦子店派出所

做好安全防范 保护一方平安

本报记者 张天培

“发生火灾，尽量不要用水灭火，家里要备上干粉灭火器。”“遇到警情，要说清楚位置，具体到街道、小区、房间号。”“遇到陌生人敲门，先确定对方身份，别轻易开门。”……春节马上就要到了，北京市公安局朝阳分局麦子店派出所社区民警王从高照例开始了挨家挨户的节日安全宣传。

一大早，王从高敲开朝阳公园西里北区社区1号楼9单元赵先生家的门，老人正忙着整理阳台上的杂物。“赵大爷，这东西容易引发火灾，平时可得注意点，千万别在这抽烟。”王从高反复叮嘱。

麦子店派出所辖区内的燕莎商圈和蓝色港湾商圈，相关场所人员密集，辖区治安状况比较复杂，一到节假日商圈客流量激增。“一定要注意防火、防盗、防拥挤！”这是社区民警常挂在嘴边的一句话。

“这里有两个网红打卡地——铜球喷泉、爱神广场，放假的时候，很多市民慕名而来。”社区民警解洪涛主要负责蓝色港湾商圈的治安维护，为了保证春节期间辖区商户和市民消费安全，他已经开始着手协调物业公司加派人手，开展应急处置演练，针对可能出现的紧急问题，对商户进行重点培训。“今年春节大部分人都会留在北京过年，客流压力很大，民警和物业一起组织安全隐患大排查和重点环节演练，让我们面对突发事件心里更有底了。”蓝色港湾一楼商铺的工作人员告诉记者。

“警官，我同事可能遇上了骗子，现在联系不上。”民警陈翘楚刚接班就接到“群众”求助。为增强居民防诈意识，麦子店派出所的青年民警陈翘楚、侯梦超精心排演了由真实案件改编的情景剧，录成小视频，通过“平安快递”移动课堂向群众开展反诈宣传。“辖区内建立了多个防电信诈骗微信群，我们将这些有趣的小视频、宣传图片发给大家，让大家提高警惕。”陈翘楚正忙着将刚刚录好的“刷单返利诈骗小提示”微视频转发到群里。

入户排查、应急演练、安全防患提示、防电信诈骗宣传……麦子店派出所民警忙碌的身影奔波于街头巷尾，他们的足迹遍布辖区的每个角落，保护着一方平安，为辖区群众欢度佳节提供安全保障。

江苏省东台市法律援助中心

依法化解矛盾 送去法律温暖

本报记者 魏哲哲

“非常感谢你们帮助！”1月20日，朱某接到江苏省东台市法律援助中心回访电话时高兴地说，“我不但拿回了被拖欠的工资，还有了新工作。这些天，正备年货呢。”

原来，朱某等50名农民工之前因所在的公司宣布停产，他们不仅被拖欠工资，还面临失业的困境。“我们多次找企业要说法都没结果。”就在一筹莫展之时，东台市园区公共法律服务中心了解到这一情况，第一时间对接市法律援助中心。经审查后，法律援助中心及时指派援助律师介入。

没有了工资保障，员工情绪很激动。援助律师张国华向朱某等人了解情况，引导他们依法理性表达诉求。了解到公司不再复工，朱某等人希望律师帮助维权。

每个人的欠薪情况、掌握证据等情形不同，如何确保受援人的最大利益？张国华制定了处置方案：对被拖欠工资额较大，且有明确充分证据的，建议申请劳动争议仲裁；其余员工欠薪金额不大，但证据不充分，需要与公司沟通确认进行调解。

“劳动争议仲裁委立案后，想组织双方先期调解，但在送达法律文书时又遇到了困难。”张国华说，因企业停产，留守公司人员无法取得公章，导致仲裁法律文书无法送达，仲裁委只得通过公告形式送达。得知公告期需要60天，朱某等人很着急，张国华一方面与企业负责人沟通协商，另一方面通过法律援助中心协调相关部门及时介入，组织双方多轮调解、沟通。最终，朱某等人与公司达成调解意见，50名农民工全部领取到应得的工资和经济补偿金。

案件顺利化解，法律援助服务并未止步。“回访时了解到，50名农民工绝大多数是技术熟练工，仍想留在东台工作。”东台市法律援助中心主任马冬梅介绍，他们安排援助律师进行培训指导，联系园区劳动部门了解相关企业信息，为农民工牵线搭桥。很快，朱某等人有了新工作。

法律援助是一项暖民心的民生工程。全国各级司法行政机关和法律援助机构主动服务保障和改善民生，有效维护了受援群众的合法权益。2021年，中国法律服务网“农民工欠薪求助绿色通道”及时解答留言咨询、收集欠薪线索、转办法律援助案件，为农民工提供法律咨询2万余人次，各地“12348”公共法律服务热线为农民工提供法律咨询46万余人次。

《 人民日报 》（ 2022年01月27日 19 版）