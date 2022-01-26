养老金涨多少？共同富裕怎么干？你关心的各地都安排上了！

中新网北京1月26日电(记者 阚枫)目前，大多数省份的省级两会都已召开，作为透视各地发展的窗口，地方版《政府工作报告》颇受外界关注。一些2021年备受舆论关注的热点、焦点甚至敏感点话题，在各地的《政府工作报告》里都有回应。

浙江省第十三届人民代表大会第六次会议召开 张斌 摄

“共富”写进多地报告：确保一个都不掉队

2022年地方发展规划，无论是东中西部，“共同富裕”话题都被关注。面对这个看似宏大的概念，地方版的“共富”探索更多是细化到经济社会和民生的每一个微观层面，其目标都要让民众切实感受到发展获得感。

在高质量发展建设共同富裕示范区浙江，今年该省《政府工作报告》中，共同富裕是高频词。在共同富裕的措施中，浙江提到一个兜底目标：城乡居民最低生活保障年标准达到1.1万元以上，集中供养孤儿最低养育年标准达到2.1万元，确保共同富裕道路上一个都不掉队。

中部省份山西提出，规范收入分配秩序，扩大中等收入群体比重，让老百姓的腰包鼓起来。安徽则提出“推进中等收入群体倍增工程”。

在西部，甘肃今年明确，无论财政压力有多大，用于民生的支出只增不降，为群众办实事只增不减。陕西提出把发展县域经济作为城乡协调发展、促进共同富裕的战略抓手，“培育一批工业强县、农业大县和旅游名县，实现县域生产总值增速高于全省1个百分点”。

资料图：老年人在社区内运动。

养老金涨多少？延迟退休怎么落地？

去年公布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，延迟退休的话题被写入，国家层面还明确了“小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾”等原则。

养老金、延迟退休，这些都是事关民众切身利益的民生大事。今年不少地区在《政府工作报告》中提到了养老金，例如，去年，江苏退休人员基本养老金人均提高4.5%，云南企业退休人员基本养老金实现17连增，甘肃城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高到每人每月113元。

对于今年的规划，陕西在《政府工作报告》中提到，落实延迟法定退休年龄政策，推进企业职工养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。

河南提到，今年要落实企业职工基本养老保险全国统筹工作，“适度提高退休人员基本养老金”。河北也明确要提高退休人员基本养老金。江苏的表述是，提高城乡居民基本养老保险待遇水平，实施企业职工基本养老保险基金省级统收统支统管。

图为西安火车站为到达旅客进行核酸检测。 张一辰 摄

反思灾害应急、疫情防控等暴露的问题

地方两会不仅谈成绩、话规划，也直面问题，反思不足。

“7·20”特大暴雨灾害就写进了河南的《政府工作报告》，报告在总结工作不足时特别提到“防灾救灾和应急处置体系不够完善”。

去年夏天，河南连续遭遇多轮历史罕见的极端强降雨，2407万人受灾，“7·20”特大暴雨灾害还造成重大人员伤亡和财产损失。

河南省政府列出的2022年十方面重点工作中，“加快灾后恢复重建”被纳入。该省提出，“注重城市‘里子工程’‘避险工程’建设”“提升地下交通避险能力”。此外，河南还提出一个目标：经过3年努力，全面提升防灾减灾能力，向党中央和全省人民交上一份优秀答卷。

陕西的《政府工作报告》提到了疫情防控中暴露的问题：常态化疫情防控机制不健全，城市应急管理、社区基层治理、基础防疫体系等存在诸多薄弱环节。

报告最后还提到，一定悟透以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，把屁股端端地坐在老百姓的这一面，牢固树立正确政绩观，深入开展调查研究，想问题以民意为重，办事情以民生为本，下大气力解决群众“急难愁盼”问题。(完)