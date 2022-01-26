北京：两地升级中风险 核酸检测机构不得拒绝健康宝弹窗人员检测

新华社北京1月25日电（记者吉宁）25日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报，1月24日16时至1月25日16时，北京新增15例本土新冠病毒感染者，其中，确诊病例12例、无症状感染者3例。

经北京市疾控中心评估，即日起将丰台区玉泉营街道黄土岗村、丰台区玉泉营街道万柳西园社区定为中风险地区。截至目前，北京市有高风险地区1个，有中风险地区6个，北京市其他地区均为低风险地区。

北京市1月23日发布了药店、诊所购买“四类”药品或出现“十一类”相似症状人员的管控政策，要求近14日内有购买“四类”药以及诊所就诊的人员，72小时内需进行一次核酸检测，在检测结果未出前减少外出，未按要求进行核酸检测的人员，北京健康宝将弹窗提示。按照政策，1月23日起，陆续对相关人员发送短信提示，请相关人员关注短信提醒，并在72小时内及时进行核酸检测。

北京市卫生健康委员会副主任、新闻发言人李昂说，北京已要求各类各级核酸检测机构增加检测号源，并不得以任何理由拒绝为北京健康宝弹窗人员提供核酸检测服务。

李昂介绍，各区正在积极增加核酸采样点位，请留意所居住地社区或网络平台的提示。对于长期购买“四类”药品的老年人以及患有慢性疾病的人员，建议前往所在社区卫生服务中心购买，可有效避免弹窗。如出现发热症状需到就近的发热门诊就医并取药。

北京市邮政管理局副局长廖凌竹介绍，北京邮政快递业近一周日均收寄量719.7万件，投递量1031.3万件。各企业网络运营正常，未出现积压，未出现停止揽收、转运、投递情况，北京全市邮政快递网络运行平稳有序，安全畅通。近期疫情发生后，迅速组织北京市行业从业人员完成核酸检测，共计74898人，结果全为阴性。同时，各企业也加强进京邮件快件消杀等防疫措施，保障安全用邮。