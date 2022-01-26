丰台区设1319个核酸检测点

本报讯（记者 蒲长廷）昨天早上6时，丰台区启动第二轮核酸检测。北京青年报记者从丰台区获悉，本轮核酸检测丰台区共设置1319个核酸检测点位，投入医务及保障人员4万余人，提供转运及保障车辆400辆。东城、西城、朝阳、海淀、石景山、通州、门头沟、大兴、昌平、顺义10个区前来支援。

作为疫情防控的重点地区，丰台区快速有序推进核酸检测，加强采样、送样、检测、报告各环节的衔接，提高检测效率，做到快检快出。北青报记者了解到，从1月24日晚间起，丰台区26个街镇连夜做好场地布置，调配帐篷、桌椅、照明、取暖设备等物资，加强与支援区的协调配合，总结经验，让检测过程更加顺畅快捷，力求高效快速完成核酸检测任务。一些检测点还开辟绿色通道，帮助老人、幼儿、行动不便人士快速检测，避免在户外久待。

昨天早上6点，在丰台区各个核酸检测点位上，进行采样的医务工作者、登记信息的街道社区工作者、维护秩序的志愿者均提前就位，开启本轮核酸检测工作。此外，丰台区城管委、应急管理局、城管执法局再次派出151名干部支援右安门街道社区61个核酸检测点，配合社区有序开展核酸检测任务，派出120名交通协管员协助维持周边秩序。

昨天恰逢农历“小年”，各个核酸检测点也充满了浓浓的年味儿。在东铁匠营街道世纪星家园核酸检测点外，挂着一个大大的“福”字，格外醒目。南方庄社区居委会工作人员告诉北青报记者：“今天是‘小年’，我们特意在现场贴上了‘福’字，一来是给大家提前拜年，同时也希望大家一起同心协力尽快完成筛查工作，度过一个祥和的春节。”

不少居民、辖区企业也为值守在防疫一线的医务人员和工作人员送去冬日的一抹温暖。槐房社区居民为工作人员送来饺子、热粥。家住东铁匠营街道南三环中路15号院的孟阿姨、宗阿姨拎着包好的饺子送到社区居委会：“今天日子特殊，我们都可以在家过小年，但这些医务工作者和社区干部正为了我们能够过上祥和年而奋斗在一线，今天我们给‘大白’送顿饺子。”