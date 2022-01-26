在家门口，看一场“村晚”

1月25日是农历腊月二十三，湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县十八洞村，丰收的锣鼓敲起来，迎宾的鼓点响起来，一场以“暖暖的十八洞”为主题的“村晚”正在举办。第一个节目《苗鼓神韵》亮相，100面迎宾鼓震天齐响，鼓声回荡在十八洞村上空，传递着对美好生活的祝愿。

春节临近，由文化和旅游部公共服务司主办的2022年全国“村晚”示范展示活动正在各地开展，活动紧扣“欢乐过大年，喜迎冬奥会——我们的美好生活”主题，各地联动、线上线下融合。村民们满怀热情，用自编、自导、自演的节目，展现美好幸福生活。

1月25日，“2022年全国‘村晚’示范展示暨四川省‘千龙千狮闹新春’示范展演”在泸州市泸县龙桥文化生态园举行。在现场，铁水龙、功夫龙、莲枪龙等11种龙舞，或飞腾挪位，或绕场游动，以不同的风格，共同演绎“祥龙闹春”。参加鸳鸯龙表演的演员王万里说：“我们这支舞龙队有25个人，接到演出任务的时候，大家都很兴奋，希望通过表演来体现地震后齐心合力、重建家园的新气象。”

“村晚”是展现我国群众性文化活动蓬勃开展、人民精神文化生活丰富活跃的一个重要窗口。数据显示，2021年全国各地举办“村晚”活动9522场，参与人次达1.24亿。“村晚”活动与时俱进，还推出接力云展播、网络线上直播等形式。

1月25日至26日，农历小年之际，国家公共文化云推出“村晚”接力云展播，集中展示《我的“村晚”我的年》融媒体节目，以及来自内蒙古、黑龙江、上海等20个省（区、市）的30场精彩“村晚”活动。节目通过文化传承、时代新风、展望未来3个篇章，以访谈、互动、游戏等方式，展播各地特色“村晚”节目、分享“村晚”台前幕后故事、展现乡村振兴美好画卷、推介乡村美景好物。

在浙江，“越剧+说唱”《我家门口看亚运》由来自6个城市的农村文化礼堂歌手表演，有趣有味，“潮范儿”十足；在广东，广州市从化区同时在4个特色小镇开展“5G直达最美小镇”——云上“村晚”系列展演活动，以5G直播搭配无人机，生动呈现乡村振兴取得的丰硕成果；在重庆，“村晚”汇聚乡村好戏、好物、好景，通过文艺演出、文旅短视频、带货直播等，展现乡村文化魅力。

“歌舞《咱农民的胸怀比天地宽》、男声三重唱《走进新农村》、歌曲《咱们村里的幸福嗑儿》、小品《第一书记》等节目，以乡村变化为主线，把村民们切身感受到的乡村振兴故事唱出来、演出来。”辽宁省朝阳市北四家子乡唐杖子村村民李春军说。

1996年，李春军在自家菜园子里第一次举办村里的农民春晚。从只有一台卡拉OK机，到音响、灯光、舞美等设备齐全；从只有十几名年轻人参与，到160多名演职人员自编自导自演……唐杖子村“村晚”26年来的变化，折射出乡亲们的日子芝麻开花节节高。

今年85岁的付凤云是江西省抚州市资溪县法水村“村晚”的表演者。付凤云感叹：“现在吃穿不愁，还有空闲去表演，日子越过越有滋味了！”

传承红色文化，展现美好生活。河南省兰考县以“桐花芬芳旗正红”为题，打造了一场独具地方特色、接地气有人气的“村晚”展演，表达父老乡亲传承弘扬焦裕禄精神、推进乡村振兴的坚定信心。

安徽省六安市裕安区独山镇源潭湾村“村晚”现场，展出了“跟着画笔学党史”“咱有红色传家宝”等红色文化主题展览，歌曲《红色传家宝》、朗诵《英雄故事代代传》等节目一一上演。

生态美、生产美、生活美，乡村发展欣欣向荣，也给“村晚”带来了源源不断的创作灵感。今年“村晚”，各地激发群众的创作和表演热情，涌现出一批弘扬文明乡风、表达爱党爱国之情、喜迎北京冬奥会、体现乡村振兴新成果的优秀文艺作品，饱含浓浓中国味，充盈满满中国风。

四川省绵竹市推出了独具特色的年画“村晚”，有“年画迎春过大年”“年俗村里说年画”“画出乡村新时代”等；贵州省云匠“村晚”分别在肇兴侗寨和台江县设置会场，以民族节目表演、视频短片、互动访谈等形式，展现丰富多彩的民族文化、非物质文化遗产和旅游资源；山东省荣成市西霞口村“村晚”，通过石岛渔家大鼓、渔民号子、渔家秧歌等节目，展现别具风情的渔村年味。

“村晚”关注乡土、凝聚乡情。“我们家乡风景美，美食多”“高科技用在‘村晚’舞台上，真酷真炫”……家乡“村晚”激发了乡亲们的自豪感。在收看“村晚”的过程中，短视频征集活动也随即开展。村民拿起手机、相机，发现美好、记录变迁。一个个短视频，展现乡村振兴美好画卷，也让“村晚”的舞台更加多彩。

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 13 版）