海关严防境外疫情输入

在国门一线，有这样一群“大白”：从头到脚是严严实实的防护服，有些人的防护服外面还要再反穿一层隔离衣，手上戴三层手套，头顶两层防护帽，还需佩戴护目镜，外加一层防护面屏。看不清他们的脸，只有白色防护服背后的“中国海关”四个大字清晰醒目。

登临、一次测温、健康申明信息电子初筛、远程健康申明信息人工验核、流行病学调查、医学排查、采样、二次测温……国际航班一落地，海关卫生检疫关员立刻启动入境旅客卫生检疫工作完整流程。“每当登临结束，防护服里的衣服都已湿透，我早已习惯这种工作状态。”一线海关关员说。

“每天2万余名干部职工奋战在抗疫一线、3500多名干部职工身着防护服与病毒直接作战，为全国抗疫大局作出了海关重要贡献。”海关总署署长、党委书记倪岳峰在1月24日举行的2022年全国海关工作会议上表示，坚决守牢外防输入关口，把口岸疫情防控当作重中之重。

2021年，海关总署党委加强指挥调度，召开39次指挥部会议，分析研判疫情形势，研究强化防控措施，加强监督检查和专项考核，组织全国海关科学精准、严格规范实施口岸卫生检疫，全年检测入境人员核酸样本394.8万个。

海关织密织牢“水陆空”立体防控网，严格做好所有入境客运航空器终末消毒和“四类人员”行李消毒的监督工作，进一步加强水运和陆路口岸入境卫生检疫，加强边境口岸运行监测，落实“客停货通”政策，按程序办理关闭或恢复开通手续。

海关坚持“人、物”同防。2021年，全国海关抽查境外生产企业745家次。严格做好进口冷链食品和高风险非冷链集装箱货物口岸环节风险监测和核酸检测，全年检测样本363万个，检出阳性550个，取消、暂停884家企业输华资质，对223家境外生产经营单位采取紧急预防性措施。监督口岸预防性消毒各类货物115万吨、内外包装7185万件。

倪岳峰强调，2022年，海关将健全多渠道监测预警机制和智慧化多点触发机制，不断完善防控策略，确保规定动作100%落实到位。加强对机组人员、船舶船员及陆路口岸司乘人员的精准检疫。加大进口冷链食品、农产品源头管控力度，对问题企业及时采取暂停进口等措施，严格实施进口冷链食品、农产品和高风险非冷链集装箱货物监测检测和预防性消毒监督工作，稳妥做好后续处置。

“规定动作必须100%做到位，做到99%就是不及格。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文指出，科学精准实施口岸疫情防控，做好涉奥人员抵离服务同时坚决遏制疫情通过口岸输入。将不断细化通关保障方案，对所有涉冬奥航班实施“一机一策”，做到严格监管、精准检疫、高效服务。

截至2022年1月10日，北京海关共监管涉奥航班196架次，涉奥人员5958人次。

作为2022年北京冬奥会和冬残奥会的主管地海关，北京海关在口岸一线部署应用核辐射全息定位系统、通用消毒柜、痕量气味嗅探仪、智能巡检机器人等10种设备设施，进一步提升冬奥监管通关工作的智能化、信息化水平。同时完善“横向+纵向”人力资源梯队工作机制，组建起包括一线和预备人员1000多人、应急支援力量400多人的保障梯队，结合冬奥会通关工作实际需要，为涉奥人员入境高峰期间提供全方位后备力量支持。

北京海关关长高玉潮表示，将以“跑秒计时”的状态、“压线冲刺”的干劲，全力以赴做好冬奥会各项保障工作，为“简约、安全、精彩”的冬奥会和冬残奥会积极贡献海关力量。（本报记者 张翼）