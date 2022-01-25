预防幽门螺杆菌科普视频发布暨专家咨询活动将举办

腹痛、反酸、不消化…当你的肠胃出现问题时，难道是幽门螺杆菌在“作怪”？春节临近，专家带你了解、学习更多预防及应对幽门螺杆菌感染的知识，积极践行健康生活方式，守护好肠胃健康、身体健康，幸福快乐过大年。

1月26日，“健康向未来 美好中国年”预防幽门螺杆菌科普视频发布暨专家咨询活动将在人民好医生平台，通过线上直播形式举办。本次活动由中国健康教育中心技术指导，人民健康、国家消化疾病临床医学研究中心、中华医学会消化病分会幽门螺杆菌学组共同主办。届时将有众多专家学者共同围绕如何预防幽门螺杆菌感染以及春节期间饮食营养与健康等内容进行科普讲解，为您送上春节健康礼包，与您一同健康过小年。

直播活动具有诸多看点，具体包括院士带队，国家消化系统疾病临床医学研究中心助力健康科普；互动答疑，将有多位专家线上回答网友提问的消化道健康相关问题；健康知识送到手边，活动上将发布预防幽门螺杆菌系列科普视频，为随时随地学习幽门螺杆菌预防知识提供便利。

扫描海报中的二维码，接收健康知识吧！