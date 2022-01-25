北京：保证春节群众需求不脱销、不断档

在发布会上，市商务局副局长赵卫东通报，目前总体看北京市供应货源充足，秩序良好，肉蛋菜供应稳定，主要批发市场、连锁超市、电商和直营直供企业备货充足，“全市的供应企业，能够保证在春节佳节时，涉及群众的节日需求不脱销，不断档。”

据赵卫东介绍，监测数据显示，北京虽受到节日和疫情、降雪等各类因素的综合影响，但生活必需品供应总体保持平稳态势。

近一周，新发地、大洋路、岳各庄等7家一级批发市场蔬菜上市量稳定在2.38万吨，周环比下降1.1%，较去年农历日同期上涨11.5%，市场货源充足，供应平稳。蔬菜平均批发价3.3元/公斤，周环比上涨8.2%，较去年农历日同期下降17.6%；综合零售价7.5元/公斤，周环比上涨2.3%，较去年农历日同期下降11.2%。

全市7家批发市场猪肉日均交易量68.2万公斤，周环比减少2.5%，较去年农历日同期增长40.5%。平均批发价18.8元/公斤，周环比下降0.5%，较去年农历日同期下降55%；平均零售价在31.4元/公斤，周环比下降3.5%。目前，生猪消费进入旺季，供需趋于平衡。

此外，全市7家批发市场鸡蛋平均交易量39.1万公斤，周环比减少7.2%，较去年农历日同期增长5.4%。平均批发价9.5元/公斤，周环比下降1.6%，较去年农历日同期上涨5.3%；平均零售价11.2元/公斤，周环比上涨0.2%。

下一步，为了更好地应对春节前市场需求量大特点和目前疫情叠加现状，赵卫东明确，引导企业加大供给，加强产销对接，拓宽供货渠道，加大调运力度，增加商业库存，确保货源充足、供应稳定。目前各大批发市场，各大商超、各大电商已经开始采取行动。其中，本市最大的果蔬集散地——新发地市场，继续发挥供应主渠道作用，动员和鼓励大商户尽快组织调运应季和量少价高的产品进京入场交易，要求商户提前进货，稳定供需平衡。

同时，直接降低交易成本。继续执行好本市主要农产品批发市场减免进场交易费方案，市政府对蔬菜和5种国产水果的进场费用全部予以补贴，直接降低经营商户和运输司机的进场交易成本，提高运销大户向本市销售蔬菜的积极性，稳定蔬菜价格。在零售端，根据市场情况，也将适时启动连锁商超保供稳价措施。

此外，公安部门增加进京检查站工作警力，进一步提升进京通行效率；公安交管部门优化交通运输管理，为进京运送生产生活物资的货运车辆，做好疏导和服务，同时加强市内货运车辆服务，确保货运车辆稳定运营；交通部门根据需要适时启动外埠车辆车证管理措施，为进京司机提供通行便利；相关部门已在本市周边设立核酸检测点设置工作，可及时为进京司乘人员提供检测便利。

赵卫东强调，鼓励各区出台稳价措施，恢复各区零售终端“点对点”监测补货机制，防止市场发生缺断货情况.“强化疫情封控小区生活必需品供应，确保因疫情封控的小区生活必需品供应。”

本组文/本报记者 解丽 李泽伟 蒋若静