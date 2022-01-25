北京：买四类药品实施新政 市场监管进店查落实

在收银台附近张贴购买“四类药品”二维码，便于消费者在结账时进行扫码登记；每一家药店都要有一份本店销售止咳类、退热类等“四类药品”的详细名录，随时放在手边供销售人员查阅；消费者扫码购药后，药店工作人员要在“京药通”平台上进行核对，确保信息准确……1月23日起，本市对在药店购买“四类药品”人员实施购药新政。购买“四类药品”人员在购药后将会收到健康宝弹窗提示，需在72小时内进行一次核酸检测。北京青年报记者从东城区市场监管局了解到，新政实施后，该局加大了对辖区药店“四类药品”销售的检查力度，督促药店落实购药登记，要让药店的“前沿哨点”充分发挥作用。

昨日下午，北青报记者跟随东城区市场监管局执法人员走进辖区药店，开展药店疫情防控检查。在磁器口附近的一家国大药房连锁药店，这家药店一进门处就是收银台，购买“四类药品”的登记二维码摆在收银台的附近。“对于‘四类药品’的销售流程我们此前都进行了培训，并且要求药店把培训的内容打印出来，放在店内，即便店长等负责人不在，销售人员也要知道如何操作。” 东城区市场监管局药械市场科科长石惠说。

据药店工作人员郭先生介绍，目前，市民要购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等四类药品，必须要使用健康宝扫描店内的购买“四类药品”二维码，进行姓名、手机号、身份证号、在京居住地址的登记，如果不是为自己购药，还要输入用药人的姓名、手机号，以及用药人的在京居住地址，以及进行简要的流行病学信息填写。核对正确，提交成功后，他们才能进行药品出售。对于没有智能手机的老人和孩子，他们会协助进行手动输入。

石惠告诉北青报记者，目前，消费者扫描购买“四类药品”二维码后所登记的信息都汇总到“京药通”平台进行记录、登记。“为了准确掌握每一家药店‘四类药品’的销售情况，我们不仅要求药店梳理出自己店内‘四类药品’的目录，还要求药店建立自己的售药台账，出售药品的名称、数量等要逐一进行记录。”石惠解释，这样做的目的，一是要让每一家药店做到心中有数，目录清晰；二是便于执法人员对进出库的每一盒药品进行核对，做到每一盒药的来源和出售路径明晰。

当日，执法人员还对药店的工作人员体温登记、消杀记录、通风记录、核酸检测时间等疫情防控常态化措施落实情况进行检查。据了解，目前，北京市药店工作人员需每天进行体温监测、每7天进行一次核酸检测。