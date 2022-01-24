北京：网购“四类药品”也要登记个人信息

在昨日的发布会上，市药监局副局长、新闻发言人屈浩鹏介绍，市药监局已进一步完善药店购药信息收集上报工作。

为简化市民在药店购买“四类药品”（退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛）的登记手续，市药监局为本市每家药店赋予独立的二维码，消费者进店购买“四类药品”，只需用健康宝扫描药店“购药二维码”，完成少量信息勾选登记，信息会自动上传。“提示广大市民朋友，为了自身健康安全，请您自觉服从全市疫情防控大局，进店购买四类药品务必先扫码再结账。扫码登记信息时，要准确填写姓名、手机号、身份证号、在京居住地址以及简要的流行病学信息”。

他强调，按照“线上线下一致”的原则，消费者在网络平台购买“四类药品”，本市执行同样的政策，登记相同的信息。对于一些特殊情形，比如为他人代购药品，应当携带或出示用药人的身份证明信息；老年人、儿童、视力听力残障人士、没有智能手机等无法使用“北京健康宝”扫码的特殊人群，由药店工作人员协助登记，并同时填写本人居住的社区、村、酒店、单位或同住人员的联系方式，以方便进行核酸检测结果回访。

屈浩鹏介绍，全市药店要坚决贯彻落实各项公共防疫政策，按照前期培训要求，规范做好购药信息登记工作，加强对进店顾客的服务和引导，协助特殊人群登记购药信息并上传系统。同时，确保“新冠肺炎11种症状及附近发热门诊地址”等提示信息张贴在药店显著位置，引导出现发热等症状的患者及时就医。

屈浩鹏强调，根据安排，全市各区市场监管部门加强督导检查和稽查执法，对违规药店实施严厉处罚。“各区要落实属地责任，常抓不懈，从快从严从紧，加大工作力度，加强督导检查，坚决管控风险隐患，严厉查处不登记、不报告的药店，并对瞒报、谎报、漏报信息的购药人员进行信用惩戒，确保全市公共防疫政策落到实处”。

病例

新增9例本土新冠病例情况公布

在昨日的发布会上，庞星火介绍，1月22日16时至1月23日16时，本市新增9例本土新冠肺炎病例，其中，确诊病例5例，无症状感染者4例。本轮疫情目前为两个较为明确的传播链条，分别为奥密克戎变异株关联疫情和德尔塔变异株关联疫情。在前期已公布病例的基础上，她分别从两条传播链条对病例按连续编号的形式进行公布。

一、奥密克戎变异株关联疫情

病例6：现住海淀区马连洼街道永丰路百旺茉莉园一期，1月18日作为确诊病例的密切接触者转至集中隔离点。1月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

二、德尔塔变异株关联疫情

病例30：现住丰台区新村街道怡海花园恒丰园小区，工作地点为丰台区怡海花园恒丰园7号楼一层好多家拉面包子饭店（怡海花园店）。作为确诊病例的密切接触者进行核酸检测，1月22日报告结果为阳性，已转至定点医院，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

病例31：现住丰台区新村街道怡海花园恒丰园小区，工作地点为丰台区怡海花园恒丰园7号楼一层好多家拉面包子饭店（怡海花园店）。作为确诊病例的密切接触者进行核酸检测，1月22日报告结果为阳性，已转至定点医院，当日诊断为无症状感染者。

病例32：现住丰台区新村街道怡海花园恒丰园小区，工作地点为丰台区怡海花园恒丰园7号楼一层好多家拉面包子饭店（怡海花园店）。作为确诊病例的密切接触者进行核酸检测，1月22日报告结果为阳性，已转至定点医院，当日诊断为无症状感染者。

病例33：现住丰台区新村街道怡海花园恒丰园小区，工作地点为丰台区怡海花园恒丰园7号楼一层好多家拉面包子饭店（怡海花园店）。作为确诊病例的密切接触者进行核酸检测，1月22日报告结果为阳性，已转至定点医院，当日诊断为无症状感染者。

病例34：现住丰台区玉泉营街道玉泉营212号院，工作地点为西南郊冷库。自述曾到华兴饭庄用餐，1月20日出现咽干症状。作为确诊病例的密切接触者进行核酸检测，1月22日报告结果为阳性，已转至定点医院，1月23日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

病例35：现住经济开发区博兴街道亦庄移动硅谷亚朵酒店。1月17日抵京，1月22日作为确诊病例的密切接触者转至集中隔离点，当日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，1月23日诊断为无症状感染者。

病例36：现住房山区长阳镇北广阳城大街8号，工作地点同现住址。1月19日作为确诊病例的密切接触者转至集中隔离点，1月23日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

病例37：现住大兴区安定镇后辛房村。作为确诊病例的密切接触者进行核酸检测，1月23日报告结果为阳性，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

本组文/本报记者 武文娟 李泽伟 王斌