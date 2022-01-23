日本日增新冠确诊病例首超5万例 东京超1万例

新华社东京1月22日电（记者华义）据日本广播协会电视台统计，截至22日18时30分（北京时间17时30分），日本当日新增新冠确诊病例首次超过5万例，达54576例，连续五天创下日增最高纪录。

统计数据显示，目前日本累计确诊2130963例；当日新增死亡病例17例，累计死亡18509例。22日东京都新增确诊首次超过1万例，达11227例，当天日本47个都道府县中的约30个确诊病例数创下新高。

日本政府19日宣布追加东京都、神奈川县、埼玉县、爱知县等13地适用力度小于紧急状态的“蔓延防止等重点措施”（简称“重点措施”），期限从1月21日至2月13日。此前日本已宣布冲绳县等3地采取“重点措施”。随着各地疫情不断蔓延，日本政府还计划下周宣布大阪府、京都府、北海道等13地采取“重点措施”，范围将扩大到47个都道府县中的29个。