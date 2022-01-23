北京新增1个高风险地区，疫情呈多点散发态势

新华社北京1月22日电（记者郭宇靖）在22日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫健委副主任李昂介绍，截至1月22日12时，丰台区玉泉营街道万柳园小区近14天累计报告8例本土确诊病例。经北京市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，北京市即日起将丰台区玉泉营街道万柳园小区定为高风险地区。

截至目前，北京市有高风险地区1个，为丰台区玉泉营街道万柳园小区；有中风险地区1个，为房山区长阳镇北广阳城大街8号。全市其他地区均为低风险地区。

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在发布会上通报，1月21日16时至1月22日16时，北京市新增9例本土新冠肺炎确诊病例，其中轻型8例、普通型1例，含1例21日已通报的无症状感染者转确诊病例；新增3例本土新冠肺炎无症状感染者。

1月15日以来，北京市累计报告本土病例34例，其中确诊病例27例、无症状感染者7例，涉及海淀5例、朝阳1例、丰台21例、房山5例、大兴1例和北京经济技术开发区1例。

庞星火说，当前，北京市疫情呈现多点散发态势，疫情防控形势严峻复杂，要坚持从严从快从紧，快速开展病例调查、风险人员及物品排查，人物同溯、同防、同查、同管。严格落实四方责任，以最快速度、最有效措施，最大限度阻止疫情蔓延。

庞星火说，与病例轨迹有交集人员，或接到健康宝弹窗提示的人员，要立即主动向社区报告，配合落实居家隔离、健康监测、核酸检测等防控措施。冷链、食品、物流、保洁等从业人员及同住人员要积极按照所在单位统一部署进行核酸检测，检测时要正确佩戴口罩，自觉保持一米线距离，不聚集。核酸检测结果未出之前，自觉做到不聚集、不离京。