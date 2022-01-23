西安：预计1月25日全部降为低风险地区

西安已有17个区县、开发区有序恢复生产生活秩序。图为西安市钟楼盘道再现车水马龙的景象（1月22日摄）。 新华社记者 陶明摄

新华社西安1月22日电（记者赵英博、张思洁）记者从22日举行的西安市统筹推进疫情防控和经济社会发展系列新闻发布会上了解到，如无特殊情况，西安市预计将于1月25日全部降为低风险地区，除个别封控、管控点位外，其他区域都将恢复常态化防控。

西安市政府副秘书长张峰虎介绍，随着疫情形势逐渐好转，包括新城区、碑林区、莲湖区、航天基地在内的17个区县、开发区已经有序恢复正常生产生活秩序。在落实疫情防控措施的前提下，全市工业企业、重点项目和商贸仓储物流企业等陆续复工复产，与市民日常生活密切相关的大型商场、银行网点等已陆续恢复营业，全市社会生产生活秩序正在积极稳步恢复正常。

张峰虎表示，按照国务院联防联控机制有关文件规定，经专家组认真研判，如果没有特殊情况，预计1月25日西安市将全部降为低风险地区，除个别封控、管控点位外，全市其他区域都将恢复常态化防控。

目前，西安市共有高风险地区1个、中风险地区2个，全市其他区域为低风险地区。