记者从天津市疫情防控指挥部获悉，经多方流调，天津市公布第321-340例阳性感染者活动轨迹。（记者尹思源、张建新）

天津本轮本土疫情第321-340例阳性感染者活动轨迹公布

经多方流调，现将第321-340例阳性感染者活动轨迹公布如下：

阳性感染者321（女，36岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月12日：居家未外出

1月13日：被转运至集中隔离点

阳性感染者322（男，30岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月12日：双港派出所、天津市公安局津南分局

1月13日：双港派出所

1月14日：被转运至集中隔离点

阳性感染者323（男，76岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月12日至14日：居家未外出

1月15日：被转运至集中隔离点

阳性感染者324（男，36岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月12日：双港派出所

1月13日：

1:00-8:20 双港实验小学

8:25翠港园北门早点摊

1月14日：被转运至集中隔离点

阳性感染者325（男，8岁），未分型

1月10日：被转运至集中隔离点

阳性感染者326（女，36岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月12日至15日：居家隔离

1月16日：被转运至集中隔离点

阳性感染者327（男，36岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月9日至15日：居家未外出

1月16日：被转运至集中隔离点

阳性感染者328（女，66岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月12日至16日：居家未外出

1月17日：被转运至定点医院

阳性感染者329（女，11岁），未分型

1月10日至15日：居家隔离

1月16日：被转运至集中隔离点

阳性感染者330（女，42岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月13日至15日：居家未外出

1月16日：被转运至集中隔离点

阳性感染者331（男，47岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月13日：9:04-9:20 双港物尔购超市

1月14日：被转运至集中隔离点

阳性感染者332（男，57岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月13日：津南区双港镇成百物业公司（梨双路与发港南路交口处）

1月14日：被转运至集中隔离点

阳性感染者333（男，53岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月13日：居家隔离

1月14日：被转运至集中隔离点

阳性感染者334（女，29岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月10日：被转运至集中隔离点

阳性感染者335（女，56岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月13日：居家未外出

1月14日：

9:00-10:00 鑫旺里后门流动菜摊

19:00-20:00 乐易购超市（平凡道店）

1月15日至17日：居家隔离

1月18日：被转运至定点医院

阳性感染者336（女，11岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月13日至16日：居家隔离

1月17日：被转运至集中隔离点

阳性感染者337（女，72岁），后经市级专家组判定为确诊病例（普通型）

1月14日至17日：居家未外出

1月18日：被转运至定点医院

阳性感染者338（女，71岁），后经市级专家组判定为确诊病例（普通型）

1月11日：被转运至集中隔离点

阳性感染者339（女，35岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月11日：被转运至集中隔离点

阳性感染者340（男，1岁），后经市级专家组判定为确诊病例（轻型）

1月14日至15日：居家隔离

1月16日：被转运至集中隔离点

目前，相关工作仍在紧张进行中。疾控部门提醒，与发布病例轨迹有交集人员，请立即主动向社区、单位或疾控部门报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。

以上公布的是阳性感染者轨迹中的主要风险地区，供市民参考。（津云新闻记者 赵颖妍 刘畅 马扬洋）