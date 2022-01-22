春节假期大规模疫情是否会卷土重来？农村地区如何降低疫情传播风险?权威分析来啦！

人民网北京1月22日电 （记者乔业琼）“因春节假期人员流动和聚集导致大规模疫情卷土重来的可能性不大，这也是我国对有效精准统筹平衡疫情防控和社会经济发展，最大限度保障老百姓正常生产生活的一次考验。”在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，只要严格执行我国现行的防控策略和措施，只要广大老百姓有效地开展个人防控，比如说接种疫苗、佩戴口罩、勤洗手、尽量不聚集等等，就可以有效避免，甚至控制住风险。即使出现了疫情，也可以快速发现，快速划定风险区域，快速处置。

精细有“温度”，防止简单粗暴

春节临近，外出人员大量返乡，带来了农村地区人员流动的加剧。这种情况对农村地区疫情防控提出了新的挑战。怎样应对这个挑战，降低人员流动带来的疫情传播风险，农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智表示，必须坚持科学精准的原则，重点做好四个方面工作：

一是加强组织领导。农村基层党组织要切实加强对疫情防控工作的领导，强化督促检查和宣传引导，特别注意发挥好村“两委”、驻村干部、第一书记和广大农村党员干部的作用，来组织农民群众开展群防群控。

二是坚持安全有序。要把强化人员安全有序流动的要求切实落实好，特别是要加强对重点返乡人员的排查，要引导相关返乡人员回乡以后做好日常监测。同时，提醒他们非必要不聚集、不外出。在具体工作中一定要注意做到精细有“温度”，防止简单粗暴的方式。

三是做好应急响应。一旦发现发生疫情，要第一时间上报，同时迅速启动应急响应机制，切实把疫情防控的各项措施落实落细，把制定的处置方案真正实施到位。

四是做好个人防护。无论是返乡人员还是在乡的人员，都要注意做好个人防护。特别是返乡人员，在路途中一定要做好个人防护，要严格遵守交通工具和沿途各地的各项疫情防控要求。同时，回乡以后也要自觉遵守当地的疫情防控要求。

“返乡人员回到农村，带回的是亲情，千万不能把疫情带回。有些地方倡导大家就地过年，也希望大家积极响应。”毛德智说。

既要欢度节庆，更要有效防住疫情

春节期间，农民群众走亲访友、办喜事、办酒席，是很多地方的习俗。这带来的人员聚集，对疫情防控确实提出了挑战。特别是聚集性活动的增加，对更好做到疫情有效防控提出了更高的要求。对此，毛德智表示，要辩证地对待这个问题，既要欢度节庆，更要有效防住疫情。在此，有四个方面的提醒和建议：

第一，务必树牢安全防护意识，切实遵守疫情防控的各项规定和要求，尽量减少外出串门、拜访、聚餐，特别是重点返乡人员，要自觉遵守相关规定。如果确实需要外出的，一定要科学佩戴口罩，按时进行更换，勤洗手、少接触，保持一定的距离。如果有发热或者异常情况的，要第一时间报告、就诊。

第二，要因地制宜移风易俗，不要搞大操大办。农民群众春节期间如果有家庭聚会，或者是要办酒席的话，要严格按照当地疫情防控的要求来进行，尽量压缩人员规模，避免大规模聚集。以实际行动，来树立节庆文明新风尚。

第三，农村基层组织要采取各种有效方式，深入持久地加强宣传教育和引导，增强农民群众的自我防护意识。同时，一定要把预案做好做足，一旦有情况，及时启动相应的预案。

第四，农村地区可能会有人员聚集的场所，比如饭店、酒店、民宿、集贸市场等，要特别注意落实好疫情防控的规定。比如，人员进出要测温、扫码，要求佩戴口罩等。把这些要求落实好之后，才能允许人员进入。同时这些地点还要加强通风、消毒。

“总之，就是希望大家回到农村以后，无论是春节期间办喜事，还是聚餐等，都能够充分地理解、支持、配合、遵守、执行当地的疫情防控各项规定，切实把要求记住，减少外出，因地制宜、移风易俗，工作做细，施行有度，重点场地场所防控工作一定要做足，让农村地区广大父老乡亲都能够过一个平平安安、顺顺利利、欢乐祥和、平安健康的春节。”毛德智说。