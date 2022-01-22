跑在病毒前头，坚持“人”“物”同防

北京市邮管局近日强化七项疫情防控措施，包括对国际快件外包装的消杀、运输储存分拣场所各环节的消杀、接触人员按要求做好防护用品佩戴、定期进行核酸检测、加快疫苗接种等，坚持“人”“物”同防，制定疫情高风险国家和地区进口邮件快件疫情防控处置方案，严格落实外防输入各项措施，就是要推动防线前置，尽最大可能从源头上建立对疫情的隔离网。

1月20日0时至16时，北京新增5例本土新冠肺炎确诊病例，其中3例为此前通报的核酸检测阳性者诊断为确诊病例，另外两例分别位于丰台和房山，丰台区玉泉营街道万柳园小区和房山区长阳镇北广阳城大街8号升级为中风险地区。1月21日0时至16时，北京新增7例本土新冠肺炎确诊病例，其中轻型4例、普通型3例；新增5例本土新冠肺炎无症状感染者，新增的感染者涉及海淀区、丰台区。（相关报道见03版）

北京市委书记、市防控工作领导小组组长蔡奇强调，当前疫情呈现多点散发态势，防控形势严峻复杂，当务之急要坚持从快从严从紧，坚决管控风险隐患、切断传播链条，以最快速度、最有效措施把疫情控制住，确保市民群众安全、冬奥安全、首都安全。

目前，北京正面临两个不同赛道的特殊赛跑。一方面，冬奥会举办在即，世界各国运动员将陆续抵京，特别是在赛事举办期间，各个场馆涉奥人员众多，身份复杂，活动频繁，急需实现精准防疫，实现安全管理闭环。另一方面，春节将至，人们返乡探亲，社会流动性进一步加大，在最短时间内控制疫情、做好有效的防治手段，能够为广大市民安心过年创造更为良好的环境。

从以往疫情防控的经验来看，尽快查清疫情扩散的风险隐患、切断传播链条，能够避免更多人感染，将其影响面控制在最小范围内，减少广大医护人员的工作负荷，也推动了相关防疫系统的高效运转。

正如蔡奇书记所指出的，要跑在病毒前头，坚持“人”“物”同溯、同防、同查，加快流调溯源，尽快查清传播源头和链条。迅速锁定管控密接者等高风险人员，动态封控风险区域并开展全员筛查。做好核酸检测组织工作，增加检测点位，满足群众检测需求。全市各区保持全面应急状态，做好横传协查，遇有突发情况第一时间处置，这也是北京疫情防控的关键所在。

目前，国际快件和冷链商品被锁定为本轮疫情发生的重要源头，通过追根溯源，有助于相关部门对这两方面进行重点防控，加强对于国际快件和冷链商品的全流程防疫管理。北京市邮管局近日强化七项疫情防控措施，包括对国际快件外包装的消杀、运输储存分拣场所各环节的消杀、接触人员按要求做好防护用品佩戴、定期进行核酸检测、加快疫苗接种等，坚持“人”“物”同防，制定疫情高风险国家和地区进口邮件快件疫情防控处置方案，严格落实外防输入各项措施，就是要推动防线前置，尽最大可能从源头上建立对疫情的隔离网。

同时，医疗机构与社区街道等联手，工作人员迅速对相关区域加大核酸检测等排查工作，能够更快发现已有患者，从而启动后续防疫举措，防止疫情进一步扩散。

北京作为一个人口众多、流动性大的城市，通过各区对于疫情相关信息的横传协查，目标同向、措施一体，更好实现信息交流的快捷畅通，加强管理资源共享、优势互补，最终形成一体化协同管理机制，不留防疫盲区，强化安全防控能力。

要尽快打赢这场防疫之战，除了各区、各部门坚决贯彻落实各项防疫管理举措，也需要广大市民的积极配合，履行责任本位，成为筑牢防疫体系的一分子。近日，有关部门接连通报了两起案例，皆为个别人心存侥幸心理、拒不遵守相关防疫规定，最终面临问责后果，这也为我们敲响了警钟：防疫规定是铁律，违规必须零容忍，尤其是在目前防疫的关键时刻，更不能无视防疫要求，做出干扰防疫大局、害己更害人的行为。

此番疫情防治走势，取决于科学精准的系列措施，更有赖于群防群控的全民防线。每个人都行动起来，在共防共治中凝聚合力，将推动北京早日迎来疫情消退的曙光，为这座城市再添科学防疫的新成就。