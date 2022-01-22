中国援助的第三批新冠疫苗运抵刚果（布）

中国援助刚果(布)的第三批新冠疫苗20日晚运抵刚果(布)首都布拉柴维尔并举行了交接仪式。中国驻刚果(布)大使马福林和刚果(布)卫生部办公厅主任唐德莱等多名刚方官员到机场迎接。

唐德莱代表刚政府对中国政府慷慨援助表示诚挚感谢。他表示，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布一系援非举措，再次彰显了中非团结互助的坚定决心。中方连续向刚方提供疫苗援助，是刚中抗疫合作的壮举，也是两国人民深厚友谊的见证。

马福林在现场接受媒体采访时说，中国向非洲多国捐赠新冠疫苗印证了中方推动中非合作“九项工程”和构建新时代中非命运共同体的决心。面对疫情，没有任何国家能够独善其身。刚果(布)是中国在非洲的传统友好国家和重要合作伙伴，中方将继续为支持刚方抗击疫情提供必要支持。

2021年3月，中国向刚果(布)捐赠了首批新冠疫苗，那是刚果(布)收到的首批国外援助疫苗。