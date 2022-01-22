北京新增10例本土确诊病例

中新网1月22日电 据北京市卫健委官方微博消息，1月21日0时至24时，北京市新增9例本土确诊病例、1例本土无症状感染者转确诊病例和6例无症状感染者(其中确诊病例1至7、10和无症状感染者1至4昨日已通报)，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例和3例无症状感染者，无新增疑似病例。

本土新冠肺炎病例

确诊病例1：现住海淀区马连洼街道永丰路百旺茉莉园一期，为1月18日通报的确诊病例2的密切接触者。1月17日作为密切接触者转至集中隔离点，期间两次核酸检测结果为阴性，1月21日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住海淀区马连洼街道永丰路百旺茉莉园一期，为1月18日通报的确诊病例2的密切接触者。1月17日作为密切接触者转至集中隔离点，期间两次核酸检测结果为阴性，1月21日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：现住丰台区玉泉营街道亿朋苑小区，冷链经营者。自述于1月17日出现乏力症状，1月18日症状有所好转。作为风险管控人群进行核酸检测，1月20日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例4：现住丰台区玉泉营街道万柳园小区，工作地点为西南郊冷库。自述于1月13日曾去过丰台区玉泉营果品冷库。1月16日左右出现流涕症状，自服板蓝根和感冒冲剂，未就医。作为风险管控人群进行核酸检测，1月20日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例5：现住丰台区玉泉营街道玉泉营212号院，工作地点为西南郊冷库。曾多次在华兴饭庄就餐。自述曾出现感冒症状，自行服药。作为确诊病例的密切接触者进行核酸检测，1月20日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例6：现住丰台区玉泉营街道玉泉营212号院，工作地点为西南郊冷库。曾多次在华兴饭庄就餐。自述于1月15日左右出现咳嗽症状，未就医。作为确诊病例的密切接触者进行核酸检测，1月20日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例7：现住丰台区玉泉营街道玉泉营212号院，工作地点为西南郊冷库。曾多次在华兴饭庄就餐。自述于1月18日出现发热、咳嗽症状，未就医。作为确诊病例的密切接触者进行核酸检测，1月20日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例8：现住大兴区旧宫镇庑殿路祥龙大院，1月20日作为密切接触者进行集中隔离，1月21日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例9：来京就医患者陪护人员，1月20日例行核酸检测结果为阳性，1月21日转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例10：现住丰台区玉泉营街道马家楼村，工作地点为西南郊冷库。1月20日作为风险管控人群进行核酸检测，结果为阳性，已转至定点医院，1月21日诊断为无症状感染者，当日出现发热症状，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

无症状感染者1：现住丰台区玉泉营街道玉泉营212号院。自述曾多次前往丰台区万柳园小区正门菜市场买菜。作为风险管控人群进行核酸检测，1月20日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住丰台区玉泉营街道玉泉营212号院，为无症状感染者1的家人。自述曾多次前往丰台区万柳园小区正门菜市场买菜。作为风险管控人群开展核酸检测，1月20日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住丰台区玉泉营街道万柳园小区，工作地点为西南郊冷库。自述于1月10日曾前往丰台区万柳园小区附近的庆丰包子铺就餐。作为风险管控人群进行核酸检测，1月20日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住丰台区玉泉营街道万柳园小区，工作单位为玉泉营果品冷库。曾多次在华兴饭庄就餐。1月20日作为确诊病例的密切接触者进行核酸检测，结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月21日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住丰台区郑王坟141号院，工作地点为西南郊冷库。1月21日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住丰台区郑王坟141号院，工作地点为西南郊冷库。1月21日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例：纳米比亚籍，1月20日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，1月21日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。