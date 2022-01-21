“航班取消但机票款没退”“买房5年没拿到房产证”“诱导充值游戏里全是‘托’”“直播购物买到假货”……自上线以来，人民网“人民投诉”平台日均审核投诉信息千余条，累计助力消费者挽回经济损失超5124万元，已成为互联网上维护人民消费权益的重要力量。

入驻企业在“人民投诉”平台积极回复解决用户投诉。（平台网页截图）

作为人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台，“人民投诉”致力于搭建消费者与商家、企业及监管部门之间沟通的桥梁，涵盖旅游、汽车、房产、家电、3C、生活、游戏、电商等重点消费领域，独家设置“企业回复”“律师建议”“监管回应”“新闻线索”等多种处理方式，将用户有效投诉线上转交给企业、相关部门、专业人士对接，力求让用户投诉得到最快答复或解决。同时，对集中、突出的热点线索及时跟进开展深度调查报道。

2021年推出游戏社交平台监督报道反响。（人民网微博截图）

近年来，“人民投诉”不断创新内容产品矩阵，目前，已形成“一周聚焦”“话题征集”“指数报道”“深度观察”等多维度品牌栏目，通过聚焦各个消费领域热点问题，采用图文、海报、图解、视频等全媒体形式深度挖掘相关数据信息，推出《315特别策划，你的消费谁来保障》《“双11”都第13年了，还在提价打折、套路满减、链接屏蔽？》《部分游戏社交平台内容审核不严 对未成年人保护待加强》《聚焦医美消费维权难：亟待严监管和理性消费》等一批在行业影响深、网友反响大、监管部门重视的新闻报道。此外平台充分依托人民网微信公号、法人微博、抖音等全渠道平台传播优势，相关报道实现了流量口碑双丰收，访问量及阅读数突破千万级。

除不断创新内容产品，“人民投诉”持续关注新型消费，及时优化投诉版块，拓宽相关领域影响力。例如随着网络直播兴起带来的种种问题，为纠正网络直播营销乱象，在相关国家部委、中国消费者协会等部门的指导下，“人民投诉”联合“人民优选”持续推出13期“网络直播营销大课”；与中国广告协会联合主办“扩就业 促消费”网络直播营销行业规范发展闭门研讨会；携手地方政府、电商平台、短视频直播平台、MCN机构等组建成立“人民优选直播联盟”等，共同促进网络直播营销规范化、有序化发展。

随着越来越多用户投诉被及时处理解决，平台收到了大量网友好评反馈，2021年度用户对处理结果满意度为100%。未来，随着消费需求转型升级，“人民投诉”还将持续深耕平台运营，优化投诉通道，始终做帮助消费者“一键维权”的正义力量！

(责编：崔元苑、李源)