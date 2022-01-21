数字赋能让游客就医更便捷

春节之前来千岛湖旅游，不料却因腹部疼痛而紧急就医，本以为会在当地的淳安县第一人民医院耽搁好久，后续检查和治疗却顺利得出乎意料……这是近日杭州市上城区游客方文萍在该市淳安县的亲身经历。

原来，方文萍突发疼痛就医后，淳安接诊医生直接通过医学检验检查互认共享平台调出了她前段时间做的体检检验资料，对症处理后疼痛迅速缓解。“问诊治疗的效率真高，居然没有影响我次日游览千岛湖。”事后方文萍满是感慨。

医学检验检查结果互认共享是去年浙江省卫生健康领域数字化改革的重点工作，杭州市是该省医学检验检查结果互认共享试点城市之一，淳安县更是将医学检验检查结果互认共享作为服务群众的重要内容，解了许多来淳游客的燃眉之急。

“淳安县是中国旅游强县，也是国家级旅游度假区，拥有包括千岛湖景区在内的20多个A级（含）以上景区，还有36个省市职工疗休养基地，每年接待国内外游客的数量超1000万人次，我们一直在努力为游客提供更优质的医疗服务。”淳安县卫生健康局相关负责人说，得益于数字化改革“赋能”，随着医学检验检查互认共享平台的全面上线，极大节约了患者就医的时间和费用。

2021年9月开始，杭州市对全市医学报告互认共享平台支持的93项医学检验结果、180项医学影像检查资料实现互认共享。诊治医生拿到互认的检验检查结果后，患者就不必再进行重复检查。

“通过这个数字平台，患者30天内的CT、MR、DR等诊断报告与影像图像，在杭州市各医疗机构间可实现秒级共享调阅。”淳安县第一人民医院王斌院长说，这对于游客突发性就诊来说帮助特别大，节省了检查时间。

据了解，目前浙江省杭州全市246家市、区级医院和社区卫生服务中心已开展医学检验检查结果互认，覆盖率达到100%。其中，淳安县利用该互认平台的提醒作用，已累计实现提醒7.2万次，互认6000余次，服务游客1000余次，节省医保基金和个人费用超28万元。此外，淳安县还利用各级工会组织服务游客，当游客在千岛湖旅游期间就医后，通过和游客所在工会开展对接，指导帮助他们通过杭工e家手机APP及时申报医疗互助补助。2021年，共帮助对接引导106名职工游客及时申报补助。人还在旅游，补助就到账了，游客都说这体验真好。

随着春节临近，淳安县将在继续用好医学检验检查互认共享平台服务好游客的基础上，通过线上线下结合的方式进一步便捷预约核酸检测方式，医院公众号直连查询结果，增加条码自助打印机，让游客和市民看病更便捷。

（徐爱梅 方俊勇 吴玉梅）