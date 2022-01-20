人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育　人民投诉
人民网>>健康·生活

混采检测技术规范发布 核酸检测效率将进一步提高

2022年01月20日08:37 来源：北京青年报

　　国务院联防联控机制医疗救治组近日经开展临床真实样本验证，在确保核酸检测质量的基础上，决定稳步实施20合1混采检测技术，并组织制定了《新冠病毒核酸20合1混采检测技术规范》。

　　20合1混采检测技术，即把采集自20人的20支拭子集合于1个采集管中进行核酸检测的方法，可大幅度提高检测效率，更加适用于大规模人群核酸筛查工作。

　　据了解，为进一步做好新冠病毒核酸检测，给疫情防控争取宝贵时间，在目前5合1、10合1混采检测基础上，国务院联防联控机制医疗救治组积极组织专业机构和专家论证，研究提出进一步提高核酸检测效率的技术方法。与已有10合1混采检测技术相比，主要是在采样管方面做出调整。

　　上述规范共分为10个部分，主要包括样本采集耗材规格、采集地点要求、采集流程、标本送检、实验室接收、标本检测与质量控制、检验结果处理、检测后样本处理、技术人员基本要求、生物安全防护等。

　　文/新华社

(责编：孙红丽、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn