混采检测技术规范发布 核酸检测效率将进一步提高

国务院联防联控机制医疗救治组近日经开展临床真实样本验证，在确保核酸检测质量的基础上，决定稳步实施20合1混采检测技术，并组织制定了《新冠病毒核酸20合1混采检测技术规范》。

20合1混采检测技术，即把采集自20人的20支拭子集合于1个采集管中进行核酸检测的方法，可大幅度提高检测效率，更加适用于大规模人群核酸筛查工作。

据了解，为进一步做好新冠病毒核酸检测，给疫情防控争取宝贵时间，在目前5合1、10合1混采检测基础上，国务院联防联控机制医疗救治组积极组织专业机构和专家论证，研究提出进一步提高核酸检测效率的技术方法。与已有10合1混采检测技术相比，主要是在采样管方面做出调整。

上述规范共分为10个部分，主要包括样本采集耗材规格、采集地点要求、采集流程、标本送检、实验室接收、标本检测与质量控制、检验结果处理、检测后样本处理、技术人员基本要求、生物安全防护等。

文/新华社