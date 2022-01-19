金刚岭上藕飘香（遇见）

驱车从山东临沂城中出发，沿206国道一路北行，不一会儿就来到了以万亩荷塘闻名的河东区八湖镇。八湖镇村民老王正在荷塘边等我。我们约好，他做向导，带我游览荷塘。

万亩荷塘坐落在镇西的金刚岭上。一眼看去，一片片油润的荷叶相接连片，恰似一幅油画；一支支沉甸甸的莲蓬，旁枝逸出，籽粒饱满。已经入秋，此时的荷花论明艳虽远不及夏荷，却别有一番味道。还有一些叫不上名字的水鸟，叽喳鸣叫，为荷塘增添了不少生气。

老王五十多岁，身材魁梧，面色黝黑，快人快语。他见我望着荷塘出神，不无遗憾地说：“你来得有些迟了。要是赏荷花，提前一个月来，那才叫漂亮！那时，每天早上九点到下午两点，日照时间不太长，花瓣不下垂，而且含苞待放的花又多，看起来更漂亮。”

虽然错过了最佳赏花期，但我看到了这里的另一番景象。荷塘附近的公路边，收购莲藕的卡车，本地的、外省的……一派热闹繁忙。荷塘边上，藕贩们已经摆好了磅秤，等待采藕人现采现卖。

说起荷塘给农民带来的效益，老王有一肚子的话要讲。金刚岭上土地瘠薄，鹅卵石遍地。当年居住在金刚岭两侧村庄的群众，种什么，绝收什么。2000年，临沂市和河东区农发办组织工程技术人员，编制了金刚岭林田路渠综合治理规划。半年多的时间，在金刚岭上修筑生产路、绿化植树、平整土地、建扬水站、修防渗渠和桥涵闸，让金刚岭这个昔日的荒山荒地，变得水渠纵横、林网如织……讲起这段往事，老王充满了感激之情。

河东区农发办在工程完工之后，邀请专家和技术人员深入项目区调研。金刚岭上土地贫瘠，但这种情况不算孤例。专家们很快找到了相似土地条件下发展淡水种植和养殖的成功案例，并大力推广开来。致富的窗户纸一经点破，金刚岭上的群众一呼百应，当年就在岭上开挖藕塘千余亩，引种了优质莲藕品种。第二年，塘中莲藕丰收，家家都卖了个好价钱。大家还利用塘坝厚厚的土层栽植各种果树和绿化苗木，水中试着放养了螃蟹、泥鳅，实现立体化种养，“塘上果、塘坡菜、塘中藕、水中鱼”的综合开发模式渐成风景。还有农民受温室反季节蔬菜的启示，在自家荷塘上建起了温室大棚，让他家的莲藕比别人提前一个月上市……如今十里金刚岭上，荷塘总数达到八千多个。良好的水质、优良的莲藕品种、上乘的口感，让这里的莲藕叫响了品牌。

我沿着荷塘小径穿行，在一个能容身的地方蹲下来，向一对采藕夫妻讨教采藕诀窍。陪同我的老王在一旁调侃道：“看来你真是个外行，要说采藕看我的！”只见他脱掉鞋子，跳进藕塘，一手抓住荷梗，两只脚顺着荷梗踩下去，试探藕的位置。然后一只脚钩起藕的枝节，很快，一枝造型完美、白生生的藕便浮出水面。老王有些炫耀地举在手里晃了晃，然后将它递到了我的手上。我兴奋不已，迫不及待地洗去污泥，一尝为快——肉肥质嫩、汁多甜脆，味道棒极了！

这么优质的藕，是怎么培育出来的？老王关于荷塘里的学问真不少。他解释道，八湖镇是当地闻名的脱水企业大镇，有多家蔬菜脱水厂，脱去的蒜皮、葱根、葱皮等经过处理沤制，成为难得的有机肥，尽数用于荷塘。虽然这些肥料气味难闻，但对于藕荷的生长大有好处，不但改善了藕塘的土壤结构，增强了莲藕抗病虫害的能力，更实现了废物利用。另外，这些有机肥还能使藕塘底部土质松软，采藕时省力省时。我不住地点头：难怪这里的藕长得这么好，常见的藕三至四节，这里的藕大都能长到四至五节，既粗又肥。

历经岁月的积淀，荷文化在八湖这片土地上得以传承发展。如今，莲藕已经成为八湖的一张名片，不仅建起了“万亩藕塘生态观光基地”，还经常有作家、书画家前来采风，乘兴赋诗、挥毫泼墨，尽情抒发对万亩荷塘和八湖镇经济发展的赞美之情。走着，欣赏着，品评着，信步来到了位于万亩藕塘中心位置的荷花广场。这里建有亭、台、楼、榭和垂钓坊等休闲设施，是游客们休憩的驿站。两位老人正闲坐于绿荫浓密的柳树下，认真地拉着二胡，一位大嫂正在有模有样地唱着京剧的经典唱段……

当然，八湖镇以“荷”为主的美味佳肴更是不能错过。莲藕表皮润滑有光泽，脆甜适口，细嫩无渣，生食或熟食皆宜。既可炒炸蒸煮，又可凉拌冷调，花样繁多，味道各异，能上菜谱的就有五十余种。八湖人充分利用“荷”资源，取材荷花、荷叶和莲藕，制作出各种美食，形成了独具特色的“全荷宴”。莲子粥、莲子粉、藕片夹肉、荷叶粥……让人眼界大开，胃口大开。

太阳不知什么时候已经爬得老高，转眼间快到晌午。说着话，老王坚持邀请我到他家吃饭，要我尝尝他和妻子做的“藕系列美食”。实在推辞不过，只能来到他家，不一会儿，鲜藕炖排骨、大蒜凉拌藕丝、鲜藕水饺，满满一桌子菜就摆了上来。佳肴喷香，笑语声声，幸福生活的烟火气，正在岭上升腾……

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 20 版）