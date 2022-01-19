面色红润，发型齐整，嘴角洋溢着笑意，刘更臣最近感到心情不错。

12年前，刚满22岁的刘更臣打工时不小心从高空摔落，导致高位截瘫。“照看一人，致贫一家”一度困扰着刘更臣这样的失能重度残疾人家庭。如何帮助他们走出困境？

河南省驻马店市残联副理事长郭维娜介绍，从2016年开始，驻马店逐步建立完善“重度残疾人集中托养模式”，改建增建集中托养机构，采取一名护工照顾两名失能残疾人的方式，提高了残疾人的生活水平，让许多残疾人家庭受惠。

“自从住进托养中心，生活好了起来。”在驻马店市上蔡县邵店镇重度残疾人托养中心，刘更臣的住室里，空调、数字电视、独立卫生间等设施一应俱全。走进厨房，桌上摆放牛奶、鸡蛋和各种肉品、菜蔬，菜谱每天更新。康复室和文体室内，有的残疾人在接受康复治疗，有的在聊天、画画。

“托养中心面向入住残疾人的家属，优先招聘护工。”邵店镇重度残疾人托养中心副主任刘德国说，中心配备工作人员23人，其中护工19名，照管38名重度残疾人，照看力量充足。

“妈妈被托养中心聘为护工，照顾我和我的室友，每月工资2000元。”刘更臣说，身心状况好转后，他自学电子商务，在朋友圈和电商网站参与运营，每月能挣1000多元。

托养一人，帮扶一家。据统计，驻马店市已建成残疾人集中托养中心115个，入住残疾人2027人，累计循环入住重度残疾人8000余人次，有1100多名残疾人家属先后担任护工，实现年人均增收2.4万元，助力残疾人群体脱贫、增收。

在泌阳县城东南角，一座投资近5000万元、建筑面积7000平方米的重度残疾人托养康复中心运转有序。“和其他托养中心不同，我们多了‘康复’二字，探索升级版服务。”中心主任陶雪芹介绍，这里除了托养中心必备的生活设施，还重点加强对残疾人的医疗康复。

在残疾人住室里，《入住人员作息时间表》《护理人员每周重点工作》《卫生检查项目》《护理员考核表》张贴在墙上，管理制度涵盖残疾人吃饭、睡觉、理发、剪指甲等方方面面，对护工的考核细分为四大类、27项。

托养中心每周考核，残疾人参与打分。“每一个护工都像家人，周到细致地照顾我们。食堂还记录着每个残疾人的忌口，做饭会考虑不同人的口味。”残疾人孙海保说。

残疾人公寓楼的一侧设有康复室、护士站、医生办公室。“重度残疾人易发病，我们随时提供救助。托养中心和县级人民医院长期合作，由医院派驻专业医护人员，对残疾人进行日常康复训练，小病就地解决，大病及时转院。”陶雪芹说。

“下一步，驻马店市将着力推进‘重度残疾人集中托养’模式的规范化、标准化建设，努力提高硬件设施和服务质量，扩大覆盖面，帮助残疾人生活得更加幸福。”驻马店市委书记鲍常勇说。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 14 版）