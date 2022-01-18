丝丽：保障品质和安全 助力“美丽经济”健康发展

近年来，美容产业消费正逐渐引起社会关注。法国丝丽中国区负责人韩晨做客人民健康节目时表示，作为“美丽经济”的参与者，企业应当始终保障产品的品质和安全，满足消费者的需求。

韩晨认为，当前，中国的美容市场前景广阔，将会有一个较长的增长期。丝丽积极迎合消费者对于品质和安全的需求，不断丰富产品线，推动自身专业服务质量，为行业发展贡献品牌力量。

在履行社会责任、保障消费者合法权益方面，丝丽为产品配备了正品防伪系统，让所有产品均可追溯批次和渠道来源，从输出源头保护消费者的利益。丝丽还与诸多合作伙伴建立合作，多维度、多角度宣传行业正品使用的规范和重要性。与此同时，受益于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区“先行先试”政策，海南省药品监督管理局已于近期通过丝丽相关研究成果作为临床急需医疗器械的批复。此举将加快丝丽依托品牌优势，进行产品创新和成果转化的步伐。为广大消费者提供更及时、更优质、更安全的产品和服务。

韩晨表示，未来，丝丽将不断丰富品牌专业优势，加强与专家、合作伙伴以及行业协会的合作与支持，努力维护行业有序、健康发展。