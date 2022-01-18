网上轻会诊助推医疗资源下沉（医声）

长期以来，大医院一号难求、基层医疗机构却门可罗雀。如何推动优质医疗资源有序下沉，成为解决基层群众看病难的一个关键。

河北邯郸磁县患者林女士前一阵查出了肿瘤，由于担心当地的医疗水平有限，她跑到了北京的大医院，却没有挂上号，经历一番舟车劳顿，无奈之下又回到了老家磁县肿瘤医院。

林女士的主治医生李玉森是肿瘤微创介入科副主任医师。治疗过程中，林女士向李玉森讲述了自己的求医经历。“李医生了解我的情况后，在网上帮我预约了一位北京的肿瘤专家。视频时专家建议我在当地手术，我就没再去北京。”林女士说，术后自己情绪一度不佳，引起了一些并发症，“李医生还帮我预约了一位上海的内分泌专家，经过一段时间的调理，各项指标趋向好转，心情也好多了。”

林女士使用的平台“第医视频”，是一种“互联网+医疗”平台，通过邀请全国知名三甲医院的各科专家，连接本地医生为患者提供视频轻会诊咨询服务，实现了本地患者、本地医生、知名专家三方互联。

与专家远程视频时，林女士和李玉森一起听专家分析病情、治疗方案、治疗后期的注意事项等。

“以前去门诊，可能几分钟医生讲完就结束了，但是视频会诊一般有20分钟，专家会细致耐心地解答我的疑问，直到最后我没有问题了才结束。”林女士说，视频会诊时目睹本地医生和专家讨论分析自己的病情，作为患者会觉得更加放心。

“基层医生专业分工不细，有时候会遇到一些棘手的问题。”李玉森说，遇到疑难杂症拿不定主意时，通过互联网平台可以精准地找到专家，和专家们交流后自己常有茅塞顿开的感觉，“大医院的医生经验丰富，综合专家的建议，能对患者病情把握得更精准，选择的方案更有针对性。”

“在视频咨询前，基层医生先把患者的病历和各种检查结果传过来，以便我对患者的情况有一定了解。在视频会诊时，我想了解的内容患者不一定能讲出来，但是基层医生了解患者情况，我们沟通起来比较顺畅，诊断相对更容易。”北京大学第一医院眼科主任医师聂红平是“第医视频”、温暖医生等互联网平台上的常驻专家，习惯了在非门诊时间通过视频给基层医生和患者提供医学咨询。

“老百姓看病难的核心症结在于医疗资源的配置不均衡。‘互联网+医疗健康’的实质就是借助互联网的技术手段，优化和重组医疗资源。”温暖医生华北区域总经理苗颖表示，通过互联网，基层医生+专家轻会诊的模式能让患者足不出城体验专家的健康指导。

“当然，远程诊疗更适合那些病症长期难以确诊、治疗方案效果不理想、多家医院诊断或治疗方案不一致、诊断出重大疾病希望再次诊断的患者。”苗颖说，远程会诊可以对评估诊断结果进行验证，优化现有治疗方案并提供治疗建议，非常适合癌症、心脏病等重症患者，避免舟车劳顿，免受奔波之苦。

专家表示，随着5G等互联网技术的普及应用，“互联网+医疗”在促进优质医疗服务资源下沉、提升基层医院服务水平等方面将大有作为，未来将有更多群众在家门口就能享受方便、快捷的优质医疗服务。