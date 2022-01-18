互联网医院助力天津抗疫

本报电 （朱玉娟）连日来，天津疫情导致的线下就诊不便困扰了不少长期需要复诊用药的民众。对此，作为天津市基层数字健共体牵头单位，天津微医总医院、北方药事服务（天津）有限公司党支部抽调技术团队核心团队，组建保障力量，迅速上线“天津市基层数字健共体抗疫专区”。

专区搭建起由7800多家三甲医院共计13万余名医生组成的义诊专家团队，7×24小时为天津市民提供免费问诊咨询服务。同时，天津市基层数字健共体的线上问诊以及“云药房”等服务，为病情稳定的慢性疾病、常见病、多发病患者提供了免费配送药品服务。

“疫情来了以后，由于线下服务的机构和配送都受到了影响，线上的需求增长很明显，个别封控区域的配送是个很大的挑战。”天津微医互联网医院执行院长闫晋红说。

为完善疫情防控期间的医疗保障，天津市医保局在疫情防控期间，放宽慢性病、老年病或其他稳定期需要长期用药的疾病处方天数，门诊处方用量延长至12周。这些药品经过连夜分拣、打包，由天津市基层数字健共体的工作人员，直接运送到西青区大寺镇、王稳庄镇政府。在这里再次进行分装，由各村、社区志愿者配送到居民家中。

目前，“云药房”的线上开药、审方、医保报销等业务，都在正常开展。西青区组织志愿者对封控、管控区域内的老年人，进行了一对一指导，保证他们可以顺利完成网上开药的流程。