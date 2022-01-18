大数据支持疫情精确防控（新视野）

图为被划为中风险地区的上海某奶茶店。

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“全国人民认为上海全市都是中风险地区，上海人民认为只有静安区才是中风险地区，静安区人民认为只有静安寺街道才是中风险地区，静安寺街道人民认为只有愚园路228号才是中风险地区。”这是一位网友的调侃，却道出了中国疫情防控的精髓所在——精准。

咋回事呢？

近日，上海一家占地仅20多平方米的奶茶店成了中风险地区，被封控起来，而和它一墙之隔的理发店却还在营业。

这个出人意料的划区，引发网友热议。为什么上海敢把这个中风险区控制在20余平方米？背后有两个科学依据：疫情发现及时且传播链清晰可见；大数据追踪到位，周边街区进过这个奶茶店的人很少。

有流调结果作参照，有大数据为支撑，有专业研判为基础，此次最小中风险地区的划定，最大程度上缩小了疫情影响的范围，生动诠释了“精准防控”的要义。

疫情防控是一个精细活，可谓“陶瓷店里抓老鼠”——人们希望既抓住“老鼠”，又不伤到“瓷器”。也就是说，当疫情来临时，既要做到快速厘清病毒传播链，又要最大限度保障社会生产生活的正常运转。这考量的不仅是公共卫生系统的能力，更是一个城市精细化治理的智慧和水平。

在疫情防控常态化背景下，科学防治、精准施策被证明是疫情防控的有力武器。面对不断变异的病毒，既不能畏首畏尾，也不能盲目蛮干，就是要根据大数据精准溯源、健康码追踪轨迹等技术手段精准溯源，迅速锁定涉疫区域和人群；在密接和次密接排查上不仅应不漏一人，更应追求不多一人；根据疫情实际情况实行精准化、差异化的城市管控、社区管控方案，确保防疫措施与疫情情况匹配，将疫情对人们生活的影响降至最低。

与病毒交手两年来，不少地区根据具体情况因时因地制宜，形成了成熟的疫情防控机制、积累了丰富的防疫经验。这些已经被证明行之有效的措施理应在更多的地方推广开来，发挥应有的作用。

病毒虽然狡猾多变，但我们手里已经有了充足的工具，可以应付裕如。只要每座城市都时刻紧绷疫情防控这根弦，查缺补漏、筑牢防线，在“科学精准”上下更大功夫，更好守护一方平安，也就不在话下了。