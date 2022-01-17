心头最重是患者（走近国医大师）

唐祖宣近照。

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人物小传

唐祖宣，1942年3月出生，河南邓州人，中共党员，中医主任医师，中国中医科学院学部委员。荣获河南中医事业终身贡献奖。2014年被评为第二届“国医大师”，2019年荣获“全国中医药杰出贡献奖”。

“你是想当有扎实中医理论基础、学术上有突破、能造福患者的‘大医生’，还是背背‘汤头歌’、学点药性、混口饭吃的‘小医生’？”

“我要当‘大医生’！”

60多年过去，唐祖宣依然记得当年和师父周连三的对话，“我能学医很不容易，当年立下的志向更不能忘！”

牢记从医志向

唐祖宣从小生活艰苦，摆摊卖水、拾柴火，小学毕业就走向社会的他，啥苦活累活都干。1958年到邓县（今邓州市）街道印刷厂当体力工的时候，他才16岁。

做事勤快、乐于助人，生活的艰辛并没有使他消沉，反而让他更“有心”。隔壁诊所缺人手，他常跑去帮忙打扫卫生。一来二去，诊所医生收下他做了药房调剂师。“学医”的机会来了，唐祖宣格外珍惜——经常晚上住在诊所，边值班边啃医书。“那时候想的只是学个‘技术’，能填饱肚子。”

后来，诊所合并到邓县城关卫生院。孤身一人、生活不便的河南省名老中医周连三忙于坐诊，唐祖宣主动帮他铺床、叠被、洗衣、送饭。时间一长，唐祖宣的关心感动了老中医，周连三收他为徒。在师父指导下，唐祖宣有了要做“大医生”的志向。

“大医生”怎么做？勤奋。厚厚的《伤寒论》和《金匮要略》，近400个药方，唐祖宣一个一个地抄诵、默记，以至烂熟于心，到今天仍能随口背来。之后，无论治病救人还是科研攻关，唐祖宣都牢记“做大医生”的志向，几十年如一日，初衷不改、孜孜不倦。

从“打扫卫生”到做“大医生”，唐祖宣成果丰硕——创新运用温阳法治疗心脑血管病；研制出治疗血栓病的中药新药，至今仍在临床上使用。他先后被评为“全国卫生文明先进工作者”、“中青年有突出贡献专家”、全国先进工作者。

义诊惠及农民

“气血不足，需要补气血。”一番问诊把脉后，唐祖宣略略思索，写下药方交给病人，字迹颇为工整。

忙碌一上午，80岁的唐祖宣已有些疲惫，吃饭途中却依然放下碗筷，去接待外地来的陌生病人。“现在事情太多，只能抽空给人看病。但我有两条规矩，第一，病人最重要，只要患者来访，首先看病；第二，治病最要紧，不管有钱没钱，都要给人家药吃。”

1973年，邓县城关镇居民牛德聚患了“脱疽”，唐祖宣义诊时发现他的一条腿已烂得露骨头，立即给他免费治疗，还发动大家捐款。治好了病的牛德聚十分感激，要把家里仅有的一头奶羊送给他。“你把羊牵回去吧，心意我领了。你保住了腿，有个好身体，比送我啥都强！”唐祖宣说。

苦孩子出身的唐祖宣对贫苦农民格外有感情。过去，偏远乡村缺医少药，村民小病不去看、大病看不起的情况，刺痛了他的心。唐祖宣开始自发前往农村义诊。1988年，他担任邓县中医院院长后，中医院派出义诊小分队去偏远乡村送医送药成为常态，经常周末、节假日，五六个医护人员、一辆医疗车，带上心电图机、B超机、血压器、常用药等就往村里跑。

“医院自带设备桌椅，吃饭自理，来多少病人就看多少，走时还把垃圾收拾得干干净净，不容易啊！”村民们很感动，也很受用。30多年来，邓州市中医院下乡义诊近千次，惠及农民达80万人次，免费送药价值达100多万元。

始终关爱患者

唐祖宣对待患者的关爱始终如一，并没有因身份的变化而改变。

2013年，唐祖宣准备坐车进京参加活动。拉开车门的那一刻，“嘀嘀嘀”，手机响起，一位来自贫困乡村的患者辗转几十里找来，要他看病。唐祖宣二话不说，转身回去为患者把脉问诊，亲自脱下患者鞋袜查看病情。工作人员提醒他车要开了，他却说：“车误了，可以坐下一趟。看病耽误了，就会影响病人健康，误不得呀！”他硬是坚持把病看完才走。

2020年初，面对新冠肺炎疫情，唐祖宣组织邓州市中医院职工熬出中药，以最快速度送到医护人员和隔离人员手上，帮助他们增强免疫力。

如今，耄耋之年的唐祖宣，将主要精力放在了培养徒弟和著书立说上。唐祖宣说：“是党培养我成为一名中医工作者，我现在年事已高，希望能通过著书，将多年积累的经验传递下去。我现在主要工作除了给病人看病，就是带着徒弟们不断总结实践经验，去年出了30部著作，最终要出到200部。”

据介绍，唐祖宣组建了专门的学术研究室，同时也一直在招收、培养国内外徒弟，好把技艺传承下去。

“作为‘国医大师’，唐祖宣有心、有情也有义。”一位相识多年的朋友这样评价唐祖宣。

《 人民日报 》（ 2022年01月17日 13 版）