天津15日新增本土确诊病例33例

中新网1月16日电 据健康天津微信公众号消息，2022年1月15日0-24时，天津市新增33例本土新冠肺炎确诊病例(含6例由无症状感染者转为确诊病例)。新增1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。无新增本土无症状感染者，无新增境外输入无症状感染者。治愈出院2人(境外输入病例)。

自2022年1月8日至1月15日，天津市累计报告本土新冠肺炎确诊病例214例，在院214例。累计报告无症状感染者22例，其中尚在医学观察14例，转为确诊病例8例。

自2020年1月至2022年1月15日，天津市累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例362例，出院病例145例，死亡病例3例，在院214例。累计报告境外输入性新型冠状病毒肺炎确诊病例502例，出院病例413例，在院89例。累计报告无症状感染者499例(境外输入472例)，其中解除医学观察374例、尚在医学观察56例(其中本土14例，境外输入42例)、转为确诊病例69例。累计排查追踪到密切接触者25410人，尚有6482人正在接受医学观察。