31省份新增确诊病例119例 其中本土病例65例

中新网1月16日电 据国家卫健委网站消息，1月15日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例119例。其中境外输入病例54例(上海24例，广东14例，四川6例，云南3例，辽宁2例，广西2例，北京1例，天津1例，福建1例)，含6例由无症状感染者转为确诊病例(辽宁2例，四川2例，广东1例，云南1例)；本土病例65例(天津33例，其中津南区32例、西青区1例；河南29例，其中安阳市15例、许昌市7例、郑州市7例；北京1例，在海淀区；广东1例，在珠海市；陕西1例，在西安市)，含6例由无症状感染者转为确诊病例(均在天津)。无新增死亡病例。新增疑似病例9例，均为境外输入病例(均在上海)。

当日新增治愈出院病例109例，解除医学观察的密切接触者2390人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例1264例(无重症病例)，现有疑似病例14例。累计确诊病例12064例，累计治愈出院病例10800例，无死亡病例。

截至1月15日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3461例(其中重症病例13例)，累计治愈出院病例96767例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例104864例，现有疑似病例14例。累计追踪到密切接触者1478462人，尚在医学观察的密切接触者53299人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者52例，其中境外输入47例，本土5例(上海3例，其中普陀区2例、宝山区1例；浙江1例，在杭州市；广东1例，在中山市)；当日转为确诊病例12例(境外输入6例)；当日解除医学观察30例(境外输入29例)；尚在医学观察的无症状感染者753例(境外输入701例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例30705例。其中，香港特别行政区12857例(出院12366例，死亡213例)，澳门特别行政区79例(出院77例)，台湾地区17769例(出院13742例，死亡851例)。