北京市总工会出台多项措施加强冬奥职工关怀

本报讯（记者 王薇）北京2022年冬奥会脚步渐行渐近。近日，北京市总工会下发《关于加强北京冬奥会冬残奥会服务保障职工人文关怀与心理关爱工作的通知》，要求全市各级工会组织给予参与保障冬奥会和冬残奥会职工关心和关爱，为职工做好服务保障工作。

职工心理关爱网络课堂、心理健康自我评估、心理咨询热线服务、现场心理咨询服务……北京市总工会将为广大参与北京冬奥会和冬残奥会服务保障的职工提供包括线上、线下类共计4大项系列心理服务。为方便奥运闭环职工参与心理关爱服务，北京市总工会提供了职工心理关爱网络课堂、心理健康自我评估、心理咨询热线服务等线上服务措施。

特邀清华大学社会科学学院院长彭凯平，首都医科大学教授杨凤池，中国科学院心理研究所副所长陈雪峰，原北京大学学生心理健康教育与咨询中心副主任、总督导徐凯文等知名专家教授开设《压力管理：压力变动力，积极保冬奥》《自我认知：冬奥保障中可能出现的心理现象与预防》《高效沟通：如何实现与客户同事的良好沟通》等8节线上视频直播课程，向职工提供自我认知、压力管理、情绪调解、积极心态、亲子关系等知识培训，提升职工自我心理调解的能力。

同时，为职工提供科学的心理评估量表，职工可通过在线测评，即时获得评估报告，了解自己的心理和情绪状态，同时获得心理调解干预建议。为职工提供免费、便捷、专业的电话心理咨询服务，职工及家属凭工会会员互助服务卡或身份证，可7×24小时拨打热线（4000151123/4000251123）进行预约，获取专业匹配的心理咨询服务。

对于处于闭环的职工家属和其他服务保障冬奥会和冬残奥会职工可能出现的相关心理波动和问题，北京市总工会职工服务中心每星期二、星期四全天为职工及家属提供预约式免费现场心理咨询服务。职工及家属凭工会会员互助服务卡，通过“首都职工心理发展”微信公众号预约后，按照预约时间到北京职工服务中心获取服务。

北京2022年冬奥会将在大年初四正式开幕，冬奥逢新春，北京市总工会也将开展形式多样的“送温暖”活动，慰问坚守岗位的服务保障职工，将关心关爱送到职工心中。