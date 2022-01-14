《乡村医生诊疗口袋书(先行本)》面世

日前，在上海举办的“健康中国2021暖心乡村医生及乡镇卫生院院长发布仪式”上，《乡村医生诊疗口袋书(先行本)》(以下简称“口袋书”)面世。

北京大学第一医院霍勇教授、中国人民解放军总医院母义明教授受邀担任口袋书主编，与来自心内科、神经内科、消化科、内分泌科、呼吸科、风湿免疫科等学科的30位专家共同编写，其既可作为广大基层医护人员日常诊疗的工具书，也可供基层乡村医生向广大群众宣教。

乡村医生是基层民众的健康“守门人”，支撑着中国的卫生“网底”。中国乡村卫生室人员超144万人，分布在全国50.9万个行政村和60.9万个村卫生室中，担负中国5.1亿农村居民的基本公共卫生服务和基本医疗服务。

国家卫生健康委乡村振兴办方面透露，乡村医生队伍普遍存在优质人才缺乏、人才结构老化、服务水平能力不足等问题，加强乡村医生队伍建设迫在眉睫。加强乡村医生队伍建设，不但需要在提升福利待遇，完善职业规划等方面下功夫，还需要在健全培训机制，提升业务能力等方面补足短板。上海复星公益基金会等发起“手拉手”乡村医疗人才振兴计划，并启动《乡村医生诊疗口袋书》项目。

据悉，“手拉手”乡村医生人才振兴计划包含“四个一”，即一本《乡村医生诊疗口袋书》、一个乡村医生云守护平台、一群健康关爱大使、一起手拉手线上问诊帮扶，旨在通过线上线下相结合的方式，帮助村医学习权威的诊疗知识，获得及时有效的诊疗答疑。

北京大学第一医院霍勇教授表示，为让口袋书的内容更贴合乡村医生的实际需求，专家们在撰写前期历经两次调研，涵盖了20多个县的2000多位乡村医生。在编写过程中，从疾病谱的制订到图书内容的编撰，专家们也进行了多次讨论和修订。“我们希望能够为乡村医生平时在全科诊疗遇到的共性问题，提供一个实用、方便的参考教材，让他们的专业能力得到提升。”

据悉，口袋书共分为3册、共13章，其中包括：常见慢病的诊断，鉴别与治疗，患者长期管理，常见意外及创伤急救常识，儿童预防与妇幼保健，传染病管理及医学科普等。此次发布的先行本为第一册，主要涉及慢病防治的相关内容。(记者 陈静)