首儿所开展“落户通州，健康先行”专项行动

1月13日，首都儿科研究所与北京市通州区教育委员会联合在通州区教委举办“落户通州，健康先行”专项行动启动仪式。

专项行动启动仪式现场。受访者供图

首都儿科研究所党委书记刘中勋、儿童保健中心首席专家张彤，通州区教育工委书记刘青松，通州区教育委员会副主任袁静华、体美科科长杨晶晶，中小学卫生保健所所长郁兆仓，双方单位的相关部门负责人，以及宋庄镇辖区的宋庄中学、理工附中通州校区、宋庄镇中心小学、贡院小学徐辛庄校区、徐辛庄中心幼儿园、红杉溪谷幼儿园的校长、园长出席会议。

首都儿科研究所党委书记刘中勋（右）和通州区教育工委书记刘青松（左）签订合作协议。受访者供图

据介绍，专项行动将探索建立医教研融合模式下的区域性儿童健康管理服务体系，依托现有的幼儿园与中小学群体卫生保健管理，挖掘数字资源信息，整合区域儿科医疗资源，利用互联网医疗技术平台实现区域内儿童健康分级管理，提供精准化个体干预措施，提高医疗资源利用效率，形成儿童健康与疾病统筹兼顾的区域性儿童健康管理服务新模式。

首都儿科研究所婴幼儿照护服务研究指导中心主任关宏岩在解读实施方案时提出，将通过建立三级防治网络模式、建立“互联网+”医疗诊疗平台、提供全面健康指导服务、开展人员培训和健康宣教四项举措，促进区域性儿童健康服务能力的整体提升。在学校幼儿园、区卫生保健所、首儿所建立的三级防治网络，可以监测分析儿童体检数据，筛查出指标异常和需要医疗干预的儿童，通过绿色通道转诊到首儿所诊治；专门设立的互联网诊疗平台上，有儿童营养、运动、内分泌、眼科、保健科等协同合作模式专家团队提供咨询服务；以附属儿童医院为保障的诊前预检、数据采集、病例筛选、诊疗干预、追踪随访、健康管理的闭环诊疗模式，为儿童健康成长提供全过程的健康管理服务；针对3至17岁儿童近视、肥胖、心理、睡眠等突出问题，开展全面健康筛查、预警和指导一体化的全程健康管理，将有效控制健康问题的上升趋势；首儿所专家定期到学校、幼儿园开展的校医专业技能培训和家长健康宣教，会更加密切“家校医”三方合作。此外，专项行动为区域内6所校（园）的6000余名儿童提供的全过程健康管理服务，也是为后期在全区中小学幼儿园提供全方位、全周期的健康保障奠定坚实的基础。

“关爱和重视每一个孩子的健康是我们教师的首要职责和义务”。理工附中通州校区、宋庄镇中心小学、红杉溪谷幼儿园负责人在发言中纷纷表示，学校、幼儿园一直高度重视学生的身心“双健康”。在近两年学生健康体检中发现，视力不良和肥胖比率有所提升，同时部分学生存在学习焦虑、自责倾向，亟需专业机构人员评估和指导。同时加强校医队伍建设、提高其专业水平，探索传染病预防控制的策略措施和长效机制，都是需要提升和解决的问题。今天的项目启动仪式是一个契机，学校将积极配合项目实施，以党建工作为引领，以服务人民群众为宗旨，推进学校卫生保健工作，为孩子们的健康成长保驾护航。

“作为儿童专科三甲医院，守护儿童健康是我们是义不容辞的责任，在新院区未建成前，率先让通州区百姓享受到首儿所健康保障服务，是设立本次专项行动的初衷。随着医疗卫生事业的发展，公立医院的发展由‘以疾病为中心’向‘以健康为中心’转变，我们在探索新模式的过程中始终把让孩子不得病少生病、健康快乐成长作为追求目标。” 刘中勋表示，首儿所通州院区作为北京市“3个100”重点工程项目、民生工程项目正在稳步建设推进中。

“首儿所通州院区还没有建成就主动为辖区儿童提供健康医疗服务，这种责任担当让我们非常感动。在学生健康管理方面，教委、学校都做出了极大努力、开展了一系列具体工作，但离我们的预期仍有差距。在我们困惑的时候，首儿所党委送来了‘落户通州、健康先行’的专项行动方案，相信这一合作将为副中心儿童健康教育开辟新的篇章。6家试点校（园）也将积极配合首儿所专家团队工作，落实健康管理办法，做好各项服务保障，共同实现提高全区儿童健康水平的目标。”刘青松说。