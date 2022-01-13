新华社天津1月12日电题：“核酸二筛听指令，叫到哪栋哪栋动！”——天津第二轮全员核酸检测直击

新华社记者

第一轮核酸检测后，1400万人口的超大城市天津马不停蹄地开启第二轮全员核酸检测。12日凌晨，天津市政府发布通告，12时，第二轮全员核酸检测正式启动。

“我们速度快，把一些感染了病毒但没有进一步发展和传播的病例筛查了出来，但是仍然存在社区传播的风险，因此要启动第二次全市全员核酸筛查。”天津市疾病预防控制中心副主任张颖说。

全程协调

16时13分，南开区来福里小区。

封控在小区写稿的记者听到可以下楼核酸检测的通知后，按社区工作人员安排下楼排队。到完成核酸检测回到家中，整个过程仅用时10多分钟。

天津市启动第二轮全员核酸检测后，不少人感觉速度明显快了。在静海区大邱庄镇李八庄村担任志愿者的天津财经大学研究生宋晓波说，“二筛”相比第一轮而言，等待时间大大缩短。“筛查分时分段，通知村民也分时分段，避免了人员拥挤。一般每人排队5到10分钟就能检测完。”

作为大型企业，天津港区域内有2万多人。12日8点半，天津港集团提前进行核酸检测。截至16时，各核酸采样点累计采集样本2.3万份，高效率完成筛查任务。与此同时，各港区、码头与各货类作业顺畅运行。

1月12日，在天津市南开区广开街道某核酸检测点，志愿者帮助市民完成核酸采样登记工作。新华社记者 孙凡越 摄

网民“墨家小元”调侃说，天津二筛有多快？就像下楼取个外卖。

效率提高来自检测中的全程协调。津南区双林街象博豪庭社区党支部书记王焕芳说，第二次核酸筛查以小区1至22号楼的顺序逐楼进行，每栋楼发放不同颜色的小卡片，凭卡片核检。这样既能保证不漏一人一户，也能节省等待时间。

记者看到，核酸检测现场设置“绿色通道”，优先检测65岁以上老人、6岁以下儿童、孕妇及残障人士，并允许一名家属陪同。

“志愿者通过系统扫描身份证，导入身份证号和姓名，录入居住地址。对未办身份证的孩子或没带身份证的居民，我们人工输入，确保按时完成检测。”志愿者刘志远说。

全城动员

“核酸二筛听指令，叫到哪栋哪栋动！没让你动不要动，动了楼下白挨冻！”

天津被称为“哏都”。12日一段符合“哏都”群众特色的“段子”在网上传播开来。网民的总结简单明了，让不少人瞬间明白“二筛”该如何准备。

与第一次核酸检测不同，“二筛”的检测点进驻社区，分楼栋、分楼层、分时段进行，这样减少了人员流动，但需要更多人进行组织协调。

于是，许多志愿者加入进来。顺水园小区的于莹看到“召集志愿者”消息后报了名、拿了红袖章，加入维持秩序的队伍。“第一次核酸检测时，排队的人非常多，而这次要求的时间更短，任务更重。多一个志愿者就能多一份力。”

滨海新区启用了新建的核酸检测气膜方舱实验室。协助搭建的中建八局华北公司滨海分公司副总经理贾晓东介绍说，工作人员1月9日接到任务后，连夜施工，于10日晚上建设完毕，为后续的样本分析提供了更多场所。

为赶时间，天津经开区从11日22时至12日4时，用6小时完成“二筛”现场搭建。采样点位从“一筛”的21个增加至34个，新设采样通道130个，最大程度满足企业职工、居民“就近”筛查的需求。

团结一心

出门检测前，家住奥城融创小区的张女士把4个大矿泉水瓶装满水，准备让防疫人员暖手。

1月12日，在天津市南开区广开街道某核酸检测点，医务人员在完成手部消毒后用灌有热水的塑料瓶暖手。新华社记者 孙凡越 摄

“医生朋友说大的瓶子装热水好用，凉得慢，持续时间长。如果大家有这样的瓶子，灌好热水，送给他们。”这个冷天，她在微信群里号召大家一起为防疫人员“送温暖”。

王焕芳说，不少居民纷纷买来热饮、暖宝宝，居民的热心就是一线人员最大的助力。有的居民买完饮料后放下就走。“这两天还有一位居民想为社区捐赠4000元钱，我们没有收，但非常感动。”

筛查期间，一位社区居民还专程给核酸检测人员送来“小太阳”。“看到他们这么累，天气又这么冷，我们希望做点力所能及的事情，让他们身上暖和一点。”社区居民王建君说。

1月12日，在天津市南开区广开街道某核酸检测点，市民有序排队等待进行核酸采样。新华社记者 孙凡越 摄

在一些检测点，由于前期准备仓促，群众排队时间比较长。天津社会科学院社会学研究所所长张宝义便排了1个多小时的队。“从应急响应的角度，这样大规模核酸检测，非常考验基层的组织协调能力。有一些检测点排队时间长，应该多理解。”

12日下午举行的第166场天津市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，天津市卫生健康委副主任韩金艳介绍说，截至16时，“二筛”已经采样220万人，相关检测工作正在进行中。（记者：王井怀、刘惟真、黄江林、梁姊、李亭、王宁、尹思源、栗雅亭、王晖）