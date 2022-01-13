本报拉萨1月12日电 （记者琼达卓嘎）记者从西藏自治区卫健委获悉：截至目前，西藏大骨节病流行趋势得到有效遏制，全区54个病区县全部达到国家消除标准。相关部门自2018年起对西藏主要病区儿童的监测结果显示，大骨节病连续3年无儿童新发病例。

据悉，西藏大骨节病流行历史长、病区范围广、病情重，是病区因病致贫、因病返贫的主要原因之一。多年来，西藏不断推进综合防治措施。西藏自治区卫健委党组书记谭相东表示，下一步将持续落实综合防控措施，巩固防治成果，继续加强大骨节病区病情监测，动态掌握病情变化。同时，重点加强大骨节病现症患者治疗和管理，开展现症患者的综合帮扶工作。目前，西藏对登记的大骨节病患者6886人及有病情线索的1937人开展了核查和甄别，确保到2022年12月底前所有患者得到有效救治，符合条件的患者全部纳入救助范围。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 13 版）