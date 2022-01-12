倒在抗疫一线！王新华：连续工作十多个小时，最后日程曝光

据河南周口市第一人民医院消息，1月6日凌晨，该院120急救指挥中心主任王新华，连续13个小时运转医护人员和核酸检测物资，因劳累过度，不幸离开了他亲爱的战友。55岁的他，生命定格在抗疫一线。

王新华近照。图片由河南周口市第一人民医院提供

最后的日程表曝光：曾连续工作十多个小时

“他今年刚55岁，太可惜了。”同事牛威对王新华的离别痛心不已，“王主任生前执行的任务原本是安排我和另外一个同事驾车去的，他考虑到我先后支援扶沟、沈丘抗击疫情刚走出隔离点，就把我换了下来自己顶上。”

牛威记得，王新华出发前还安慰他说：“你孩子还小，连续一个月没见了赶紧陪陪去。再说我是老党员了，关键时刻不带头咋行！”

没想到这次竟成了诀别。

时间拨回到1月3日，元旦假期的最后一天。下午3时许，正在家忙乎搬家事宜的王新华，接到医院“5时到四通镇执行排查疫情任务”通知后，立刻放下手中的活儿，随即赶到医院，积极调配负压救护车、核酸检测物资等。

从1月3日下午5时到1月4日早晨7时，冒着寒风，王新华跟同事连续奋战13个小时。在四通镇3个行政村往返8次、往返医院和四通镇12次，转运50多名医务检测人员及防疫物资，确保了四通镇近3500名村民核酸检测任务圆满完成。

1月4日早晨，忙了一夜的王新华回到指定隔离点住所，稍微休息一会儿，上午11时10分接到通知，要求下午1点半再去四通镇执行核酸检测采样任务。王新华开始远程指挥调度车辆，准备防疫物资。下午2时，救护车由医院出发驶往四通镇，行至半路，接到上级指令，任务解除，所有人员原路返回医院作核酸检测，晚6时回到隔离点住所待命。

在隔离点住所里，王新华仍在不停联络，远程指挥120急救指挥中心运转，劳心劳力、奋战不止。

同事劝王新华多多休息，但他却说“关键时刻不能掉链子，这段时间尤为重要，等忙完这段时间，再好好休息休息”。

1月6日凌晨，劳累过度的王新华出现心脏猝死，倒在了医院工作人员隔离点，离开了和他朝夕相处的战友们。

“生命至上，最大限度为患者争取抢救时间”

“工作原因让我们更懂得时间对生命的意义。我们不仅要开好车，还要维护好车，车是工具，也是我们抢救生命争取时间的利器。”

“我们争取几秒钟，临危的生命或许就能抢救过来了；否则，我们耽搁几秒钟，临危的生命或许就没了。”

……

这是王新华的口头禅，也是他对工作的态度。

王新华带领的120急救队伍由14人组成，分别负责本地120报警电话受理、院前急救医疗的指挥、120车辆的调度和紧急医疗救援，疫情防控期间还负责工作人员和防疫物资转运等工作。

37年来，在王新华的带领下，这支120急救队伍接出诊从未出现因车辆故障或车载急救物资不足等问题耽误救治的事件。（素材由河南周口市第一人民医院提供）