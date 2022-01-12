“中国疫苗极大鼓舞了民众抗疫的决心和信心”（推动抗疫国际合作，中国在行动）

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，已有上百个国家和地区报告了奥密克戎毒株感染病例，疫情防控形势再度趋紧。

中国坚持人民至上、生命至上，始终站在国际抗疫合作“第一方阵”，秉持疫苗公共产品“第一属性”，担当疫苗公平分配“第一梯队”，以自己的坚定承诺和实际行动维护国际抗疫的正确方向，推进人类卫生健康共同体建设。

“中国援助的疫苗犹如一场‘及时雨’”

疫苗是战胜疫情的利器。2021年，中国向120多个国家和国际组织提供了超过20亿剂新冠疫苗，是对外提供疫苗最多的国家。新的一年，中国继续全面落实全球疫苗合作行动倡议，积极开展药物研发合作，维护国际团结抗疫大局。

一架架“中国疫苗航班”跨越山海，持续书写构建人类卫生健康共同体的生动故事。

新年伊始，中国政府援助叙利亚的新一批新冠疫苗和检测试剂完成交接。“叙中是真正的命运共同体！”叙利亚卫生部长哈桑·加巴什代表叙方向中方表示感谢。他表示，新冠肺炎疫情发生以来，中方向叙提供多批抗疫物资和大量人道援助，为叙政府开展疫情防控和改善民生发挥了巨大作用。

去年12月24日，中国驻马达加斯加大使馆向马卫生部捐赠了包括便携式呼吸机、制氧机、口罩、护目镜等在内的抗疫物资。马卫生部长兰德里亚马南塔尼对中国为马实施国家疫苗接种计划提供助力表示感谢。

同日，中国政府提供的第二批新冠疫苗运抵尼加拉瓜首都马那瓜。尼总统顾问劳雷亚诺·奥尔特加在致辞中对中方向尼方提供的抗疫支持表示感谢，他说：“这批新冠疫苗将助力尼加拉瓜抗击疫情，保障民众生命健康。”

“两国合作抗击疫情，发扬命运共同体精神，树立了国与国互利合作的典范。”去年12月22日，中国政府援助缅甸的新一批科兴新冠疫苗运抵仰光国际机场，缅卫生部长岱楷温现场发表了这一席讲话。

去年12月20日，中国政府援助津巴布韦的第五批新冠疫苗运抵津首都哈拉雷时，到机场接收疫苗的津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加由衷表示：“中国疫苗极大鼓舞了民众抗疫的决心和信心，对正面临新一波疫情挑战的津巴布韦意义重大。”

“中国援助的疫苗犹如一场‘及时雨’！”菲律宾政府应对新冠肺炎疫情总协调人加尔韦斯如是说。近期，中国政府援助菲律宾的第五批200万剂新冠疫苗运抵菲首都马尼拉，为该国第二轮疫苗接种工作提供助力。菲政府计划用这批疫苗为民众接种新冠疫苗加强针。

“为提高免疫力和拯救生命发挥了重要作用”

向世界特别是发展中国家提供更多安全、有效的疫苗，弥合全球“免疫鸿沟”，中国始终践行承诺，作出表率。

“中国疫苗在全球范围内为提高免疫力和拯救生命发挥了重要作用。”世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德1月6日谈及“新冠肺炎疫苗实施计划”有关进展时，特别肯定了中国疫苗的作用。他表示，通过该计划已向49个国家和地区交付了超过1.8亿剂中国国药和科兴新冠疫苗，这两种中国疫苗的交付量占通过该计划交付的疫苗总量的近20%。

就在此前两天，世界卫生组织官员马哈茂德也表示，研究表明，中国国药和科兴等新冠疫苗可预防奥密克戎毒株导致的重症住院风险，预计疫苗对重症住院患者的保护力也将持续。

“中国疫苗让我们感到无比安心。”这是世界多地民众陆续接种中国疫苗，生活逐渐恢复常态后发出的感慨。

从一衣带水的亚洲近邻，到远隔重洋的南美大陆，安全、有效的中国新冠疫苗为各方抗疫提供支持。2021年底，阿联酋批准紧急使用中国国药新型重组蛋白疫苗作为加强针。阿联酋卫生和预防部表示，该国已对新的“基于重组蛋白的疫苗”进行研究，结果显示，该疫苗对病毒的免疫力有所提高，并对新冠病毒变种有效。

玻利维亚日前开始为该国5岁至11岁儿童接种中国国药新冠疫苗，涵盖近165万人。玻利维亚卫生部长阿乌萨表示，经过长时间的广泛调查和深入研究，并依据目前国际相关报告及多国儿童接种国药新冠疫苗的良好效果，“这款新冠疫苗是一种用成熟的传统技术制造的灭活疫苗，安全性更有保障而且副作用小”。

多款中国疫苗的临床试验工作在世界各地持续进行。为评价克尔来福疫苗在6个月至17岁儿童和青少年中的免疫原性、安全性和有效性，中国科兴公司近期在南非启动三期临床试验，未发现严重不良反应。

国际权威医学期刊《柳叶刀》近日发布了中国首个腺病毒载体疫苗——康希诺生物重组新冠病毒疫苗克威莎的全球多中心三期临床试验最终有效率和期中安全性分析结果。数据显示，接种14天后，重症保护率为96%，总体保护率为63.7%，达到世界卫生组织建议的新冠疫苗保护率标准，无一例与疫苗相关的严重不良反应发生。

中国科兴公司与巴西艾昆纬研究公司日前共同发布《巴西孕产妇接种新冠疫苗的安全状况》报告。研究期间，中国科兴公司为巴西孕产妇接种克尔来福疫苗超25万剂。结果显示，该疫苗在孕产妇人群中表现出良好的安全性，与其它新冠疫苗相比，不良事件发生率更低。

“致力于改善当地整体医疗水平”

授人以鱼，更授人以渔。从东南亚到非洲，从中东到拉美，捐赠疫苗、技术转让、合作生产、交流培训……中国不断推进国际抗疫和医疗卫生合作。

埃及小伙穆超曾在开罗大学学习4年中文，疫情发生后他所从事的旅游业陷入萧条。一个偶然机会，他成为中国科兴公司赴埃及指导建厂的专家组翻译。“参与建设生产新冠疫苗的工厂，这是我做的最有意义的一次翻译。”科兴公司和埃及生物制品与疫苗公司合作生产疫苗的本土化工厂已于去年9月投入运转，年生产能力为2亿剂，可满足埃及本国的疫苗需求。埃及生物制品与疫苗公司的另一个疫苗工厂也在紧锣密鼓筹备中。该工厂是中东北非地区最大的新冠疫苗制造工厂，投产后年生产能力约为10亿剂。

中国支持中企向发展中国家转让技术，正在同20个国家合作生产疫苗。在塞尔维亚，欧洲地区首家中国疫苗工厂已于去年9月奠基，未来这里生产的中国国药新冠疫苗将满足塞尔维亚及巴尔干地区其他国家的需求；在智利，中国科兴公司投资建设的疫苗工厂将于今年4月投产，年产量将达6000万剂……世界各地的中国疫苗工厂，为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出实实在在贡献。

中国援赞比亚第二十二批医疗队日前向赞比亚利维·姆瓦纳瓦萨大学教学医院捐赠医疗防疫物资。赞比亚卫生部常任秘书长乔治·曼格文迪在致辞中表示，这些医疗防疫物资有助于医院更好地防控疫情，提高诊疗服务质量。“一直以来，中国医疗队助力赞比亚医疗人员培训，致力于改善当地整体医疗水平。”

不久前，由中国科学院和巴西卫生部下属奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会联合主办的中巴传染病线上论坛举行，两国科研团队就新冠肺炎疫情防控、传染病前沿科学研究、临床诊疗方案及产业合作路径等议题展开探讨。该基金会主席尼西娅·利马等巴方与会代表高度赞赏中国为全球抗疫作出的重要贡献，真诚感谢中国为巴西推进疫苗接种给予的大力支持。利马表示：“我们期待同中方继续推进疫苗合作，助力全球弥合‘免疫鸿沟’，加强两国科研人才交流，推进双方在卫生监管、技术创新等领域交流互鉴。”

（本报北京、曼谷、开罗、约翰内斯堡、墨西哥城1月11日电 记者杨一、赵益普、周輖、闫韫明、谢佳宁）

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 03 版）