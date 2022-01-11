我国累计报告接种新冠疫苗超29亿剂次

人民网北京1月11日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，截至2022年1月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗290563.8万剂次。

预防新冠肺炎最好的办法就是接种疫苗。今年以来，我国大规模推进新冠病毒疫苗接种，有效遏制了局部地区疫情扩散。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在1月8日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至2022年1月7日，全国3-17岁人群接种新冠病毒疫苗47277.4万剂次，疫苗接种总人数达到126226.4万剂次，覆盖全国人口89.54%，完成全程接种121587.8万人，占全国总人口的86.25%。

贺青华表示，国内外的研究和实践证明，新冠病毒疫苗能有效降低重症率、减少病亡率。近期全国部分地方发生的新冠病毒疫情甚至出现了局部聚集，应当坚持疫苗接种和隔离管控传染源、戴口罩、一米线、常通风、不聚集等公共卫生措施，这些措施仍然是当前疫情防控的最有效措施。

“希望大家能够充分利用好疫苗这个预防疾病的有力武器，积极主动接种新冠病毒疫苗，为疫情防控尽一份责任、尽一份义务。下一步，我们将继续指导各地积极稳妥、安全有序推进疫苗接种工作，为接种人群提供更便利的接种服务，切实保护好群众的健康权益。”贺青华说。