发补贴、发消费券，还有……多地出招留民众就地过年

9日，国内本土病例再添97例，天津、河南等地出现的奥密克戎感染病例也引发关注。

眼下，距离2022年春节只有不到一个月时间，多地已明确部署疫情防控措施，提倡“非必要不返乡”的同时，还通过发放补贴、消费券、提供免费停车等方式让民众安心过年。

多地提倡“非必要不返乡”

面对国内本土的疫情反复，多地已经在近期明确提出了“非必要不返乡”。

10日，北京市人民政府办公厅正式发布关于2022年春节放假安排的通知，其中明确提出“倡导市民群众在京过年，非必要不出京”。

9日，河南省疫情防控专题新闻发布会上也透露，该省提倡就地过年，非必要不返乡、不出省，省外返豫来豫人员和省内重点行业人员返乡实行报备制度。此外，各单位一律不办年会、团拜会。加强农村地区防控，严控集市庙会，全面整治人居环境。

另外，早前辽宁省疾控中心也提出，非必要不离辽，非必要不前往报告新冠肺炎本土确诊病例和无症状感染者地区。

上海明确，除返乡探亲、必要公务等以外，非必要不离沪、非必要不出境，鼓励在沪过节，尽量减少人员流动。

在内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控指挥部近日发布的公告中，除了明确鼓励公众就地过年，还强调，全区党员领导干部、机关事业单位、国有企业等工作人员带头落实在当地过年。

就地过年有补贴可领！

为了能让民众在当地安心过年，近期不少城市送出了就地过年“大礼包”。

8日，安徽合肥发布《2022年春节期间稳岗留工专项行动计划》，根据疫情防控需要，合肥市将向2022年1月26日至2022年2月9日期间留肥，在合肥市重点用工企业、重大建设项目企业、规上工业企业和规上服务业企业工作，且在合肥缴纳社会保险的非安徽省户籍员工发放“留肥红包”，发放标准为每人1000元。

浙江宁波市提出，对2022年1月26日至2月10日期间在宁波市规上工业企业、限上服务业企业(不含国有及国有控股企业)和重大项目施工企业一线生产岗位工作，且2021年12月在甬缴纳社会保险的非宁波市户籍员工给予专项补贴，补贴标准为每人每天100元，每人最高不超过500元。

在鼓励企业稳岗留人方面，浙江温州提出支持企业采取适当发放留岗补贴等方式，吸引外地员工留温过年，对于企业留温过年员工人数50人以上的、100人以上的，分别给予企业5万元、10万元留岗补助。另外，温州市还鼓励企业推行员工弹性休假、错时休假。

2021年末，浙江绍兴也出台了《关于应对疫情加快企业复工复产的若干政策意见》。政策规定，绍兴鼓励企业员工留绍过年，将给春节留岗员工发放留岗红包。企业员工留岗红包标准500-1000元，由企业代为申报。

免费停车、免费流量……春节还有这些福利！

除了发放留岗红包，还有一些城市以发放消费券等方式提振当地消费。

2021年12月31日，杭州市发展和改革委员会会同相关部门，研究制定了《杭州市关于春节外省务工人员留杭补助实施方案》，向社会公开征求意见建议，截止时间至2022年1月11日。

方案提出，决定对春节期间留杭的非浙江户籍务工人员，按每人600元标准，发放电子消费券。一是每人发放总额为500元抵扣券，每满50元抵25元，允许叠加使用；二是按人均100元标准设置现金券，以抢红包形式发放，可直接抵用并允许叠加使用。

绍兴也明确将发放5亿元消费券，进一步提振消费。

浙江义乌则明确，春节期间，全市所有停车场免收停车费、市内公交车免费乘坐、A级景区免门票开放。

非金华户籍留义人员可申领每人300元普惠消费券，在义缴纳职工基本养老保险的非金华户籍留义人员可再申领每人500元定向消费券。消费券可在春节期间核销使用。

此外，当地移动公司、电信公司、联通公司将为在义人员提供每人20G的免费流量包；1月26日至2月15日，义乌广电台有线数字电视节目免费收看等其他福利。 (记者 张尼)