河北山东河南江苏等地有大雾 冷空气影响中东部地区

据中央气象台网站消息，中央气象台6时继续发布大雾黄色预警，10日早晨至上午，河北南部、山东西部、等地的部分地区有能见度不足200米的强浓雾，局地能见度不足50米。此外，受冷空气影响，10～11日，东北地区中南部、华北、黄淮、江汉、江淮、江南东部等地气温将下降4～6℃，东北地区南部等地降温幅度6～8℃。

河北山东河南江苏等地有大雾

10日早晨至上午，河北南部、山东西部、河南北部、江苏、贵州西部、新疆天山北坡等地有大雾天气，其中河北南部、山东西部、江苏中部、贵州西南部、新疆天山北坡等地的部分地区有能见度不足200米的强浓雾，局地能见度不足50米。中央气象台1月10日06时继续发布大雾黄色预警

冷空气影响我国中东部地区

受冷空气影响，10～11日，东北地区中南部、华北、黄淮、江汉、江淮、江南东部等地气温将下降4～6℃，东北地区南部等地降温幅度6～8℃，北方地区并伴有4～5级偏北风，阵风6～8级。10日夜间～12日，我国东部和南部海区有6～8级，阵风9级大风。

东北地区南部、黄淮北部和东部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，西藏西南部局地有大到暴雪(8～14毫米)；西南地区东部、江汉、江淮及其以南大部地区将有小雨，局地中雨。

12～13日，西藏东部、青海南部、川西高原中北部、云南西北部有小到中雪或雨夹雪，西藏东南部、云南西北部部分地区有大到暴雪，局地大暴雪。

未来三天具体预报

1月10日8时至11日8时，西藏西部和东部，东北地区东部、黄淮东部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，西藏西南部等地部分地区有暴雪(10～14毫米)。山东南部、江淮大部、江汉南部、江南、四川盆地南部、重庆东南部、贵州大部、华南大部、台湾岛大部等地部分地区有小雨。

1月11日8时至12日8时，西藏东部、青海南部等地部分地区有小到中雪，其中，西藏东南部局地有大雪。西藏东南部、海南岛大部、台湾岛中东部等地部分地区有小雨。

1月12日8时至13日8时，西藏东部、青海南部、川西高原中北部等地部分地区有小到中雪，其中，西藏东南部、云南西北部等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪。西南地区东部、华南西部等地部分地区有小到中雨。内蒙古东南部和中部等地部分地区有4～6级风。