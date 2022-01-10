北京市疾控：本市人员非必要不去天津

昨日，北京市疾病预防控制中心发布提示消息，目前，国外疫情高发，国内天津、河南、深圳等多地报告本土病例，天津出现奥密克戎感染者，至少已在社区传播三代。本市疫情防控面临境外境内双重风险。春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，疫情防控一刻也不能放松，要继续坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，依据“四早”原则，严格落实四方责任，从严从紧，科学精准，有效控制和降低疫情传播风险。市疾控提醒，本市人员非必要不去津，天津人员非必要不来京，建议京津通勤人员居家办公。

按照市疾控中心提示，天津进（返）京人员应严格落实防控措施:一是天津市津南区，南开区竹华里的人员严格限制进（返）京。2021年12月23日（含）以来途经天津市津南区，南开区竹华里已来京人员参照中风险地区来京人员管控，进行居家隔离，按照社区要求开展核酸检测。二是2021年12月23日（含）以来途经天津市人员立即主动报告社区、单位、宾馆等，配合健康监测、核酸检测等防控措施。三是本市人员非必要不去津，天津人员非必要不来京，建议京津通勤人员居家办公。

市疾控提示，有相关旅居史且已进京人员、接到健康宝弹窗提示人员，均请立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施；需要居家隔离者请配合管理，足不出户；因瞒报、虚报或未按规定落实防控措施，引发疫情传播风险或其他严重后果的，将根据《中华人民共和国传染病防治法》《北京市突发公共卫生事件应急条例》等予以追责和处罚，严重者将依法追究刑事责任。

健康监测期间应减少外出，必须外出时做好个人防护，本人和同住成员尽量不外出、不聚集、不聚餐。健康监测期间，来（返）京人员和同住人员一旦出现发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状，不要自行购药、服药，不乘坐公共交通工具、不打网约车等，需立即报告社区，采集标本进行检测并采取相应管控措施。

坚持常态化疫情防控措施。科学佩戴口罩，不握手，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守疫情防控措施，进入公共场所时，要坚持全员健康宝扫码登记入内，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。（蒋若静）