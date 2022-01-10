陕西新增报告本土确诊病例15例 均在西安市

据陕西省卫健委网站消息，1月9日0-24时，陕西省新增报告本土确诊病例15例(均在西安市)，其中隔离管控发现9例、管控区筛查发现3例、封控区筛查发现1例、重点人群筛查发现2例；治愈出院88例。

自2021年12月9日以来，全省累计报告本土确诊病例2031例(西安市2004例、咸阳市13例、延安市13例、渭南市1例)，其中出院356例、在院1675例。

1月9日0-24时，无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者。

本土确诊病例1，女，42岁，现居西安市高新区。所在小区出现确诊病例被封控，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例2，女，3岁，现居西安市高新区，系1月9日发布的本土确诊病例5的密切接触者。1月6日被隔离，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例3，女，9岁，现居西安市雁塔区，系1月2日发布的本土确诊病例54的密切接触者。1月2日被隔离，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例4，女，67岁，现居西安市雁塔区，系1月9日发布的本土确诊病例3的密切接触者。1月8日被隔离，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例5，男，31岁，现居西安市雁塔区。生活区域出现确诊病例，1月5日被隔离，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例6，女，6岁，现居西安市雁塔区，系1月8日发布的本土确诊病例8的密切接触者。1月7日被隔离，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例7，女，30岁，现居西安市长安区。工作区域出现确诊病例，12月14日被隔离，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

本土确诊病例8，男，63岁，现居西安市高新区。所在生活区域出现确诊病例被管控，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例9，男，34岁，现居西安市长安区。工作区域出现确诊病例，12月24日被隔离，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例10，男，42岁，现居西安市西咸新区。所在小区出现确诊病例被管控，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例11，男，31岁，现居西安市西咸新区。所在小区出现确诊病例被管控，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例12，女，30岁，现居西安市碑林区。在重点人群核酸检测中1月9日检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例13，女，37岁，现居西安市未央区。在重点人群核酸检测中1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例14，女，31岁，现居西安市碑林区，系1月6日发布的本土确诊病例27的密切接触者。1月5日被隔离，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

本土确诊病例15，男，48岁，现居西安市高新区，系1月7日发布的本土确诊病例22的密切接触者。1月6日被隔离，1月9日核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

以上本土确诊病例均在定点医疗机构隔离治疗，具体活动轨迹由西安市发布。

截至1月9日24时，累计报告本土确诊病例2294例(在院1675例、出院616例、死亡3例)。

截至1月9日24时，累计报告境外输入确诊病例483例，其中出院468例、在院15例。累计报告境外输入无症状感染者448例，转为确诊病例59例、解除医学观察382例、尚在医学观察的无症状感染者7例。