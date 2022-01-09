西安累计报告本土确诊病例1959例 正逐步恢复经济社会平稳运行

“此轮疫情目前整体平稳，并向好发展，病例数总体呈下降趋势。接下来，会根据国家和省市专家对我市疫情的研判结果，按照标准、程序对封控区、管控区、防范区进行动态调整，规范有序解除封闭管理。”西安市卫生健康委员会副主任吕永鹏8日表示。

记者当日从西安官方召开的新闻发布会获悉，7日零时至24时，西安新增本土确诊病例46例。2021年12月9日零时至2022年1月7日24时，该市累计报告本土确诊病例1959例。截至7日24时，累计治愈180人，均转入西安秦皇医院接受健康监测、隔离康复。

据了解，当前西安疫情防控工作取得阶段性成果，为进一步加快形成“线上线下结合、政府市场协同”的生活物资保供模式，逐步恢复全市经济社会平稳运行，西安市疫情防控指挥部办公室印发了《关于有序推进商贸服务和邮政快递业复工复业的通知》。西安正按照“逐步有序、分区分类、严格管理、提升服务”的思路，协同推进，抓好落实。

据西安市商务局副局长陈建锋介绍，该市餐饮企业在严格落实疫情防控措施的前提下，通过订单外卖等方式开展无接触配送，暂不恢复堂食。从事生活必需品供应的商贸企业，在不影响通行、不造成人员聚集的前提下，可利用门前区域出店经营。受疫情影响暂停营业的物流仓储中心、末端配送网点，在严格落实疫情防控措施前提下，尽快复工复业，恢复寄递秩序。

此外，为了推进商贸服务业和邮政快递业复工复业，西安各区县、开发区统筹协调，正在加快设立核酸采样点并提供预约服务。同时积极为辖区内复工复业企业从业人员出入小区、到岗上班提供便利。对跨区上班的人员、车辆不得限制。

8日9时起，西安启动了新一轮重点区域核酸筛查工作。截至目前，西安共有高风险地区3个、中风险地区55个，除已公布的高、中风险地区外，全市其他区域为低风险地区。(杨英琦)