首届数字驱动健康管理高峰论坛在京举行

随着全球数字变革的深化，中国市场正逐步成为国际医药企业的战略中心，尤其经历医保改革、一致性评价、4+7等种种挑战之后，国内医药行业积极进入“数字化时代”。“十四五”规划也明确提出要将“互联网+中医药”上升到国家发展战略层面，“互联网+中医药”，成为传统中医药在新时期转型发展的共识。

日前，在中国卫生信息与健康医疗大数据学会卫生人才工作委员会的指导下，首届数字驱动健康管理高峰论坛在北京圆满举行。

本届论坛重点聚焦了如何构建区域中医药数字生态闭环，中医科普大众化及人才培养专业化等核心议题，为改善、解决中医药当前面临的发展问题提供新思路。论坛邀请了中国卫生信息与健康医疗大数据学会副秘书长、卫生人才专委会主任委员何胜、北京华夏中医药发展基金会秘书长、中国中医药信息学会常务理事乔利梅、中国中医药研究促进会常务理事、北京华夏中医药发展基金会副理事长吴定汉、北京人力资源服务行业协会秘书长沈志歈、东阿阿胶股份有限公司副总裁任儒倬以及来自北京各大医院、医疗研究所、数字科技等领域100多位专家，并通过线上直播的方式同步召开。

北京人力资源服务行业协会秘书长沈志歈致开幕词并主持论坛。沈秘书长在致辞中表示，在新冠疫情的大考之下，我国大健康产业全面加快了数字化、智能化的步伐，数字化已经成为引领当下与未来健康管理的风向标。因此，今天集聚了来自医院、医疗研究所、数字科技等领域众多专家及业内人士，一起进行交流探讨，如何利用数字化的手段，让大健康领域进入全新的“数字化健康管理”时代，将数字健康管理融入社会、服务大众。

北京市门头沟中医院儿科主任邱丽漪与大家交流了冬季养生的规范和注意事项，冬季寒冷，寒气凝滞容易导致气血不畅，重点分享了冬季通过饮食、睡眠、运动等手段，提升精气、强健体魄，同时也为不同体质的问题提供了食补的解决方案，为不同年龄段的人分享了不同的保健方案。邱丽漪指出，数字化对于中医儿科内病外治技术的提升是革命性的，伴随中医漫长的发展过程，不断被历代医家总结提升，同时积累的数据也为研究提供了大量的素材，通过数字化的赋能，形成了疗效确切、安全性高、适用群体广的多重优势。

首都医科大附属北京中医医院副主任医师陈鹏向大家分享了实用可行的背部养生法，通过讲解背部“督脉十三针”中的重点穴位的功效以及实用的练习技巧，教授大家如何提升阳气，增进健康。同时，陈鹏指出，健康管理的数字化进程，也在不断的沉淀和印证名医大家所总结归纳的经验，对中医的博大精深体现的淋漓尽致，也为近几年来医学研究提供了更好地印证条件。

中日友好医院风湿科副主任徐愿与大家分享了纤维肌痛综合征的诊治进展，通过讲述流行病学的临床表现和诊断标准，阐述了这种常见病症的特点，讲解了生活中常见的不适现象以及纤维肌痛综合征中医诊治解析，并对阿胶在治疗的辅助作用上给予了肯定。徐愿指出，纤维肌痛综合征伴随着数字化的进程，极大的减轻了过往鉴定中此病在不同体征上诊断的难度，同时优化了匹配了更多的诊疗标准，为医生更省时省力的诊断，为病人更精准的治疗。