国家卫健委：本次陕西省的疫情有47名患者是重症 占比2.36%

人民网北京1月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍节日期间疫情防控和保供稳价有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，陕西省发生疫情以后，迅速派出工作组和国家专家组赴当地指导疫情防控和医疗救助工作，全力以赴保护人民群众的健康和安全，本次陕西省的疫情在一个时间段内发展比较快，病例增加比较迅速，截至到1月8日早8点，累计收治患者1992例，其中经过精心救治已经有183名患者治愈出院。在重症方面，有47名患者是重症，占比是2.36%，低于2020年下半年以来约7%的重症率水平。经过精心救治，重症患者当中已经有24名转为普通型，应当讲在治疗方面是比较顺利的。根据当地的实际情况，采取了一些针对性的措施。具体包括：

一是指导启用3家定点医院、1家备用定点医院，四个定点医院累计床位数3600张，能够完全满足患者收治工作。在此基础上，指定1家医院作为康复医院，为出院患者提供健康监测和相关康复治疗。

二是在国家层面调派具有丰富经验的重症、呼吸、感染、院感、中医等各专业的专家，第一时间进入定点医院，陕西省在区域内抽调50支医疗队，共4000多名精干的医疗救治力量，从国家到省、到市组成联合救治组，整建制的接管病区，确保救治工作高质量、高水平开展。目前看医疗救治的资源和能力完全可以满足救治需要。

三是坚持行之有效的救治经验，关口前移，做好早期干预工作，减少患者由轻转重。新冠肺炎重症患者常常是老年人和有基础病的人群，对于有高危因素患者和重症患者坚持“一人一方案、一人一团队”，特别是对于有基础病的人群采取多学科的诊疗模式，由感染、呼吸、心内、肾内等多专业的专家团队形成治疗组，对患者采取综合诊疗策略。特别是对于老年人，给予更为精细化的管理，更为细致的护理和营养支持。陕西这轮疫情截至目前有80岁以上老人19位，其中1位老人94岁高龄，对于他们的救治，专家以及前方的医护人员，大家给予更加精心的救治。同时，治疗过程中坚持中西医并重，中西药并用，发挥中医药的独特作用，达到更好的治疗效果。目前看，所有在院治疗患者病情平稳，治疗工作都在顺利有序开展。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，城中村是大中城市的城乡接合部，这次西安疫情城中村是疫情防控的重点和难点之一。城中村的疫情防控一定程度上决定了疫情的后续规模和持续时间。所以今年1月3日、4日，国务院联防联控机制综合组陕西工作组指导当地，针对出现过新冠肺炎阳性病例的西安市城中村开展了敲门行动，敲门行动涉及到西安市三个区10个城中村，约10万人。

贺青华进一步表示，陕西工作组挨家挨户敲门，和居民面对面交流，核实了解情况，一是生活和就医面临的困难，二是参与核酸检测的情况，三是居家隔离的情况。敲门行动的开展督促指导当地进一步摸清了这些城中村的人员底数、各家各户的现实困难，严格落实了核酸筛查应检尽检，力争做到“不落一户、不漏一人”，推动社区内高风险人员实现应隔尽隔，为社会面清零打下了基础。同时也帮助解决了城中村居民生活和就医方面的实际困难。